Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 30 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es un referente para la economía en Venezuela y la variación de su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de consumo diario. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma constante en transacciones comerciales y como referencia para determinar precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, inversionistas y empresas.

Por tal motivo el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 30 de octubre de 2026, aspecto que es relevante para hacer seguimiento de la divisa y su crecimiento.

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Banco de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes 30 de octubre se ubicará en 889,25 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 29 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene un movimiento decreciente frente al divisa.

La entidad aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 992,80 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 133,51 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,84 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,99 bolívares (VES).

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Dólar hoy Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 896,26 // Venta: 924,32

R4:

Compra: 991,99 // Venta: 990,50

BanCaribe:

Compra: 992,13 // Venta: 1002,00

BBVA Provincial:

Compra: 907,42 // Venta: 934,33

Banco Exterior:

Compra: 971,68 // Venta: 973,24

Otras instituciones:

Compra: 940,70 // Venta: 972,08

Estos valores ponderados corresponden a la información entregada por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 113,24 dólares, lo que representa un crecimiento del 2,48% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 114,06 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 111,03 dólares.

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Apostilla Venezuela

La apostilla de La Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene dos formas de realización:

En Venezuela, desde:

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Desde el exterior, en:

Consulados y embajadas de Venezuela

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de La Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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