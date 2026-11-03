Lucas González, tras el empate de Nacional: “Nos equivocamos en una acción puntual”

Atlético Nacional empató 1-1 frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, por la fecha 17 de la Liga Colombiana . El conjunto verdolaga se adelantó en el marcador con un gol de Edwin Cardona, desde el punto penal, pero el equipo leopardo encontró la igualdad por intermedio de Luciano Pons, también desde los once metros. Tras el compromiso, el técnico Lucas González y el delantero Alfredo Morelos analizaron el resultado, las decisiones tácticas y lo que viene para el equipo antioqueño en el cierre de la fase regular.

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Lucas González: “El sabor es amargo”

El entrenador de Atlético Nacional reconoció que el empate dejó sensaciones negativas en el equipo, especialmente porque consideró que sus dirigidos tenían argumentos para quedarse con los tres puntos.

“El sabor es amargo. Ahora mismo, el sabor es amargo porque sentíamos que el partido lo podíamos ganar, lo estábamos ganando durante mucho tiempo, pero el fútbol tiene estas cosas. Nos equivocamos en una acción puntual, termina en penalti y aparte de eso tuvimos otras ocasiones en las que no pudimos marcar”, manifestó.

El técnico también destacó que el equipo debe pasar rápidamente la página y concentrarse en los compromisos que restan antes del inicio de los cuadrangulares semifinales.

“Ya hay que pasar la página y hacer que los chicos se recuperen de este partido y pensar ahora en Pereira el fin de semana”, agregó.

La explicación del cambio de Escorcia por Benítez

Una de las decisiones que generó preguntas durante la conferencia fue la sustitución de José Escorcia por Emanuel Benítez. González explicó que el movimiento respondió a las características del partido y a la necesidad de aprovechar los espacios que dejaba el rival.

“Escorcia es un excelente jugador, es un chico muy joven, es sub-17, ahora viajará con la Selección Nacional a representarnos en el Mundial junto con otros cuatro jugadores del club y así que se merece su convocatoria y hoy lo demostró”, señaló.

El entrenador también enfatizó que las decisiones se toman pensando en el funcionamiento colectivo y no únicamente en el rendimiento individual.

“Las ocasiones que tenemos al final las genera Benítez, pero no porque él entre y él lo haga, sino por lo que hace el equipo. Entonces, la decisión pasaba un poco porque había espacio a la espalda. Emanuel es mucho más rápido que José en sus desplazamientos largos y por ahí pasaba la decisión”.

En ese sentido, reiteró uno de los principios que busca transmitirle a sus jugadores: “Lo importante y lo que siempre le digo a los chicos es que el equipo está por encima de todos y que hay unos jugadores que inician y otros que entran a finalizar”.

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El análisis táctico frente a Bucaramanga

Lucas González explicó que Atlético Nacional había estudiado diferentes alternativas tácticas de Bucaramanga para preparar el encuentro, teniendo en cuenta que el equipo santandereano había utilizado distintos esquemas en sus compromisos recientes.

“Habíamos analizado bastante al Bucaramanga. Es muy buen equipo, la verdad. Se merecen estar en la posición en la que están. Duraron mucho tiempo invictos y la mayoría de partidos lo venían jugando con ese 1-5-4-1”, explicó.

El entrenador agregó que también contemplaron la posibilidad de enfrentar una formación con cuatro defensores, como la que había utilizado el conjunto leopardo en su partido anterior.

“Este último partido antes de este habían jugado con ese 1-4-3-3 y habíamos preparado los dos escenarios. Afortunadamente tenemos buenos jugadores y preparamos un partido y los jugadores saben que ellos tienen un trabajo que hacer cuando empieza el partido”.

Sobre las principales dificultades que presentó el rival, González destacó su capacidad para atacar de manera directa y aprovechar los espacios.

“En Bucaramanga es un equipo que juega muy vertical, con pocos pases mete el balón en el área contraria y hace que los equipos contrarios sufran y tiene muy buenos jugadores”.

El técnico también resaltó la importancia de contrarrestar el juego directo y las transiciones ofensivas del conjunto santandereano.

“Nosotros somos un equipo que quiere imponer condiciones a donde va, que quiere jugar la mayoría de tiempo en campo contrario, que quiere instalarse allá y que nos sentimos bien conviviendo con mucho espacio a la espalda. Sin embargo, cuando pierdes el balón, pues hay espacio que el oponente puede explotar”.

Finalmente, consideró que el compromiso también representa una preparación importante para lo que enfrentará Nacional en la siguiente fase.

“Intentar contrarrestarlos a ellos es un bonito escenario porque nos prepara para lo que nos vamos a enfrentar en cuadrangulares”.

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La ausencia de James Rodríguez

Otro de los temas abordados por el entrenador fue la ausencia de James Rodríguez, quien no estuvo disponible para el compromiso en Bucaramanga.

González explicó que el mediocampista terminó el partido anterior con molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico decidió darle descanso.

“James simplemente recibió muchas patadas el partido pasado. Terminó con un golpe, decidimos que descansara hoy y afortunadamente tenemos un muy buen equipo y como digo siempre, el equipo está por encima de todos”.

El técnico dejó abierta la posibilidad de contar con el jugador para el próximo compromiso, dependiendo de su evolución.

“Esperemos que si está bien pueda estar y nos acompañe el fin de semana contra Pereira”.

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Alfredo Morelos: “Merecimos ganar este partido”

Por su parte, Alfredo Morelos coincidió con el entrenador en que Atlético Nacional hizo méritos para quedarse con la victoria. El delantero también destacó su regreso a las canchas después de superar una lesión y la importancia de recuperar confianza en la recta final del campeonato.

“Sí, es sabor amargo, como dice el profe, yo creo que merecimos ganar este partido, lo jugamos muy bien, pero bueno, ya es pasado, ya ahora alzar la cabeza”, expresó.

El atacante también resaltó la importancia de los dos compromisos que tendrá el equipo en condición de local para cerrar la fase regular.

“Se nos vienen dos partidos importantes que nos toca en casa, seguir sumando a tres y bueno, yo creo que y nada, de mi regreso feliz, obviamente sumar minutos, crear confianza para estar a un buen nivel para lo que se viene”.

Morelos explicó que su recuperación fue producto de varias semanas de trabajo y del acompañamiento del cuerpo médico y el cuerpo técnico.

“Mi regreso ha sido fundamental. Han sido semanas de mucho trabajo, de esfuerzo. Sabemos que tuve una lesión muy complicada, pero bueno, la supimos manejar y estuvimos antes y nada, el profe por medio del cuerpo técnico, los médicos, a manejar la situación”.

El delantero agregó que espera continuar sumando minutos para recuperar su mejor nivel competitivo.

“Vamos minuto tras minuto creando confianza también en los entrenamientos y bueno, hoy sumé y nada, esperemos seguir haciendo las cosas bien para crear confianza y estar a un nivel que el profe requiera”.

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Nacional piensa en el cierre de la fase regular

Alfredo Morelos también aseguró que el plantel mantiene la motivación de luchar por los objetivos del club y afrontar los cuadrangulares semifinales con la misma intensidad que ha mostrado durante el campeonato.

“Nos vamos con la cabeza en alto, intentamos, luchamos y yo creo que los que estemos nosotros la exigencia es estar en lo más alto, eso requiere esta institución que es Atlético Nacional”.

El atacante concluyó que el equipo está preparado para afrontar la siguiente fase, aunque primero deberá concentrarse en los compromisos que le restan.

“Vamos a disputar los cuadrangulares con las mismas ganas, con la misma motivación que disputamos todos los partidos. Estamos preparados de la mano del profe, su cuerpo técnico y todos vamos a estar al 100 para afrontar estos cuadrangulares de la misma manera. Pero primero es lo primero, nos faltan dos partidos para cerrar ese mata-mata y llegar con esa convicción de querer hacerlo muy bien en los cuadrangulares”.

Atlético Nacional tendrá ahora dos compromisos en condición de local para cerrar su participación en la fase regular de la Liga Colombiana. El primero será frente a Deportivo Pereira y posteriormente recibirá a Once Caldas, encuentros en los que buscará sumar de a tres y llegar con confianza a los cuadrangulares semifinales.