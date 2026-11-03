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03 nov 2026 Actualizado 01:28

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Liga Colombiana
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Nacional
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1ª parte

🔴 EN VIVO Bucaramanga vs. Nacional por Liga Colombiana 2026-II: transmisión y minuto a minuto

El conjunto verdolaga busca acercarse al punto invisible, mientras que los leopardos quieren asegurar su clasificación a los cuadrangulares.

Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 17 de la Liga Colombiana 2026-II. Este lunes 2 de noviembre, desde las 8:15 p. m., hora local, ambos equipos se enfrentarán en el estadio Américo Montanini. El conjunto ‘Leopardo’ recibirá al ‘Verdolaga’ con el objetivo de conseguir su octava victoria en el torneo.

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Así llegan los equipos

Atlético Nacional llega como líder del campeonato, con 35 puntos, y ya tiene asegurado su lugar en los cuadrangulares semifinales. Los dirigidos por Lucas González buscarán una nueva victoria que les permita fortalecer su posición en la tabla y acercarse a la posibilidad de quedarse con el llamado punto invisible, una ventaja deportiva para los equipos que terminen en los primeros lugares de la fase regular.

Por su parte, Atlético Bucaramanga buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos fundamentales que le permitan acercarse a la clasificación y consolidarse entre los ocho mejores del campeonato.

Viva aquí la transmisión EN VIVO de Bucaramanga Vs Atlético Nacional

Viva aquí el MINUTO a MINUTO de Bucaramanga Vs Atlético Nacional

Hay nuevos mensajes

Tiro libre para Bucaramanga

Centro de Sambueza desde el sector izquierdo que termina en despeje de Nacional 

Gooooool de Nacional

Anota Edwin Cardona de pena máxima 

Penal para Nacional

Mano de Castrillón en el área y pita la infracción 

Tiro de esquina

Corner para el Bucaramanga que termina en lateral para Los Leopardos 

Inicia el partido

Mueve el balón Nacional 

Los jugadores salen al terreno de juego

Inician los actos protocolarios 

11 Inicial de los locales

11 Inicial de Nacional

Bienvenidos al minuto a minuto de Bucaramanga vs Nacional 

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