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02 nov 2026 Actualizado 21:06

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Fortaleza
1ª parte

🔴 EN VIVO Águilas vs. Fortaleza por Liga Colombiana 2026-II: minuto a minuto

El conjunto antioqueño recibirá a los ‘Amix’ con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Águilas Doradas recibirá a Fortaleza este lunes 2 de noviembre, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga Colombiana 2026-II. El encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 4:05 p. m. (hora colombiana).

El equipo antioqueño ocupa la novena posición de la tabla y buscará sumar tres puntos fundamentales para acercarse a los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales. Por su parte, Fortaleza intentará conseguir un resultado positivo en condición de visitante.

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Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido Águilas Doradas vs Fortaleza

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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