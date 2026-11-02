🔴 EN VIVO Águilas vs. Fortaleza por Liga Colombiana 2026-II: minuto a minuto

El conjunto antioqueño recibirá a los ‘Amix’ con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Águilas Doradas recibirá a Fortaleza este lunes 2 de noviembre, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga Colombiana 2026-II. El encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 4:05 p. m. (hora colombiana).

El equipo antioqueño ocupa la novena posición de la tabla y buscará sumar tres puntos fundamentales para acercarse a los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales. Por su parte, Fortaleza intentará conseguir un resultado positivo en condición de visitante.

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