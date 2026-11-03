El Premio al Mérito Empresarial 2026 exaltará a los líderes que transforman a Colombia

Este miércoles 4 de noviembre, a las 7:00 p. m., el teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar será el escenario de la ceremonia nacional de premiación de la XVII edición del Premio al Mérito Empresarial (PME) 2026.

Lea también: Habilitan calzada norte del deprimido de Le Champ en sentido Barranquilla-Puerto Colombia

La gala reunirá a empresarios, líderes gremiales, académicos y representantes de distintos sectores productivos del país para exaltar a quienes, a través de su liderazgo, resiliencia e innovación, contribuyen a transformar el tejido empresarial colombiano y generar desarrollo sostenible en las regiones.

El encuentro será una celebración de las organizaciones y personas que impulsan el crecimiento con propósito, la competitividad y la transformación empresarial. Quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la oportunidad de seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTube Mérito Empresarial TV.

Empresas que marcan la diferencia

Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos en nueve categorías empresariales, que destacan el desempeño, la capacidad innovadora y los aportes de las organizaciones al desarrollo económico y social del país.

Las categorías que se exaltarán son:

Mérito a la Empresa Innovadora: Gestión Destacada en Innovación y Líder en Innovación.

Gestión Destacada en Innovación y Líder en Innovación. Mérito a la Sostenibilidad Empresarial.

Mérito a la Responsabilidad Social y al Valor Compartido.

Mérito a la Empresa Industrial-Manufacturera.

Mérito a la Empresa de Salud.

Mérito a la Empresa de Servicios.

Mérito a la StartUp.

Mérito al Comercio Internacional.

Mérito a la Gestión Cultural.

Líderes empresariales que dejan huella

Uno de los momentos más destacados de la gala será la entrega de reconocimientos especiales a empresarios y organizaciones que han dejado una huella significativa en sus sectores y territorios.

Las postulaciones fueron realizadas por los gremios empresariales, conocedores de las dinámicas y necesidades del tejido productivo nacional, con el propósito de exaltar trayectorias que contribuyen al desarrollo socioeconómico, inspiran a nuevas generaciones y fortalecen la competitividad regional.

Los homenajeados de esta edición serán:

Empresario Benemérito: Ramón Dávila Martínez. Gerente general de Gases del Caribe S. A. E. S. P., ha construido una trayectoria ejemplar, caracterizada por su visión estratégica, innovación y compromiso con el desarrollo regional. Su liderazgo lo ha convertido en un referente de transformación para el sector empresarial colombiano.

Gerente general de Gases del Caribe S. A. E. S. P., ha construido una trayectoria ejemplar, caracterizada por su visión estratégica, innovación y compromiso con el desarrollo regional. Su liderazgo lo ha convertido en un referente de transformación para el sector empresarial colombiano. Empresario del Año Atlántico: Mauricio Acosta Vitola. Gerente general de BEC, se destaca por liderar la transformación de la gestión ambiental y promover el fortalecimiento de la sostenibilidad en las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento.

Gerente general de BEC, se destaca por liderar la transformación de la gestión ambiental y promover el fortalecimiento de la sostenibilidad en las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento. Empresario del Año Magdalena: Jairo Gil Montero. Gerente de BASCOSTA, ha consolidado un liderazgo empresarial de impacto mediante el impulso de la innovación técnica y la calidad de los procesos industriales en el sector del pesaje.

Gerente de BASCOSTA, ha consolidado un liderazgo empresarial de impacto mediante el impulso de la innovación técnica y la calidad de los procesos industriales en el sector del pesaje. Joven Empresario: Sergio Pinedo Ruiz. Presidente de ASONÁUTICA, se ha destacado por su visión innovadora y su aporte a la competitividad regional, promoviendo el desarrollo de la economía azul y el posicionamiento del Caribe colombiano como un destino estratégico para la inversión y el turismo internacional.

Presidente de ASONÁUTICA, se ha destacado por su visión innovadora y su aporte a la competitividad regional, promoviendo el desarrollo de la economía azul y el posicionamiento del Caribe colombiano como un destino estratégico para la inversión y el turismo internacional. Empresa Perseverante: Naviera Fluvial Colombiana. Recibirá esta distinción por sus 106 años de trayectoria en el transporte fluvial colombiano, una historia que refleja resiliencia, capacidad de adaptación y compromiso con el desarrollo del país.

Una alianza por el desarrollo empresarial

El éxito y alcance de esta convocatoria han sido posibles gracias al respaldo de la Gobernación del Atlántico y la Gobernación de Norte de Santander; las alcaldías de Barranquilla y San José de Cúcuta; el Comité Intergremial del Atlántico y Magdalena, y las cámaras de comercio de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Valledupar y San Andrés.

A esta iniciativa también se han sumado importantes aliados gremiales, académicos e institucionales, entre ellos ANDI, Analdex, Acopi, Acodres, AEM, AMCHAM (Atlántico-Magdalena y Cartagena), Fitac, Cientech, Fenalco, Probarranquilla, Pacto Global, Foro de Presidentes, Corpomoda, CUEE Caribe y Norte de Santander, Endeavor, ICONTEC, INNPULSA, JCI Cúcuta, NORTIC, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), ProColombia, Propaís, Caribe Exponencial, la Red Iberoamericana de Universidades y el SENA, entre otras organizaciones.

Asimismo, medios de comunicación regionales y nacionales como Caracol Radio, RCN Radio, Canal RCN, El Heraldo, La República, Portafolio, Top Management, el diario La Opinión, Acento Colombia y La Revista Activa han contribuido a visibilizar y proyectar esta iniciativa de reconocimiento empresarial.

Juan Carlos Coronel, invitado musical de la noche

La gala contará con una presentación especial del cantante, compositor y productor musical Juan Carlos Coronel, reconocido como una de las grandes voces de Colombia.

Su participación aportará el componente artístico a una velada dedicada a celebrar el talento, la perseverancia y la excelencia. El artista fue ganador del Latin Grammy en 2011, en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato, por su producción Tesoros, y también ha sido nominado en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

A su trayectoria se suma el reconocimiento como Afrocolombiano del Año 2025, en la categoría Música y Artes, distinción otorgada por El Espectador y la Fundación Color de Colombia.

Con esta nueva edición, el Premio al Mérito Empresarial reafirma su compromiso con la visibilización de las buenas prácticas empresariales y el reconocimiento de quienes, desde diferentes sectores, construyen oportunidades, impulsan la innovación y contribuyen al progreso de Colombia.