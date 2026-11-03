Cortes de agua en Bogotá y 6 municipios del 3 al 5 de noviembre de 2026: consulte si está su zona

Durante esta primera semana de noviembre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó en su página oficial los sectores en los que se hará intervenciones en la red hidráulica de la ciudad así como también en la de algunos municipios de Cundinamarca.

Estos trabajos, con la infraestructura del suministro de agua, se llevarán a cabo con la finalidad de reducir daños mayores dentro de las tuberías y otros implementos que la componen, por lo que es necesario la suspensión del servicio mientras se adelantan estas labores.

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Localidades y municipios afectados por los trabajos de mantenimiento esta semana

Según información del Acueducto de Bogotá, estas son las localidades y municipios de Cundinamarca que tendrán afectaciones en el servicio en algunos de sus barrios:

Engativá

Bosa

Teusaquillo

Fontibón

Los Mártires

Puente Aranda

San Cristóbal

Ciudad Bolívar

Usaquén

Chapinero

Suba

Barrios Unidos

Municipios con suspensión del servicio son:

Soacha

Zipaquirá

Gachancipá

Tocancipá

La Calera

Sopo

¿En qué barrios y municipios habrá cortes de agua?

Mientras el servicio de agua está suspendido, se realizarán labores como empate de tuberías, instalación, mantenimientos correctivos, verificaciones, instalaciones y cambios dentro de la red hidráulica, en determinados puntos.

Las programaciones para estas respectivas adecuaciones se ejecutarán entre los días 3 al 5 de noviembre, en lapsos de mínimo 3 horas hasta 27 horas de suspensión temporal, de la siguiente manera:

Cortes de agua: martes 3 de noviembre de 2026

Localidad de Fontibón: Villa Carmenza y Belén Fontibón.

Villa Carmenza y Belén Fontibón. Localidad de Puente Aranda: Salazar Gómez.

Salazar Gómez. Localidad de Teusaquillo: La Soledad y Las Américas.

La Soledad y Las Américas. Localidad de San Cristóbal: Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria y Puente Colorado.

Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria y Puente Colorado. Municipio de La Calera.

Municipio de Soacha: Maiporé.

Maiporé. Localidad de Bosa: Andalucía II, José Antonio Galan y Villa de Los Sauces.

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Cortes de agua: miércoles 4 de noviembre de 2026

Municipio de Zipaquirá: Conjunto residencial Entrelomas.

Conjunto residencial Entrelomas. Municipio de Tocancipá: Parque Industrial – Renania.

Parque Industrial – Renania. Municipios de Gachancipá y Sopó.

Municipio de Soacha: Nogal, Hogar del Sol y Bochica.

Nogal, Hogar del Sol y Bochica. Localidad de Usaquén: Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Los Cedros Oriental.

Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Los Cedros Oriental. Localidad de Chapinero: Porciúncula y El Nogal.

Porciúncula y El Nogal. Localidad de los Mártires: Voto Nacional, La Pepita y Estanzuela (Hospital San José).

Voto Nacional, La Pepita y Estanzuela (Hospital San José). Localidad de Engativá: La Granja, Tabora, Soledad Norte, Nidia Quintero, Santa Rosita y Villa del Madrigal.

La Granja, Tabora, Soledad Norte, Nidia Quintero, Santa Rosita y Villa del Madrigal. Localidad de San Cristóbal: Nueva Gloria, El Paraiso, Santa Rita Sur Oriental, Villabel, Arrayanes V y Juan Rey (La Paz).

Cortes de agua: jueves 5 de noviembre de 2026

Localidad de Usaquén: Santa Ana, Usaquén, San Gabriel Norte, Paramo Urbano II, San Gabriel Norte, Caobos Salazar y Acacias Usaquén.

Santa Ana, Usaquén, San Gabriel Norte, Paramo Urbano II, San Gabriel Norte, Caobos Salazar y Acacias Usaquén. Localidad de Usaquén ll: Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia y Puente Norte.

Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia y Puente Norte. Localidad de Suba: Mirandela.

Mirandela. Localidad de Chapinero: De la Calle 53 a la Calle 72, entre la Carrera 7 a la Carrera 14.

De la Calle 53 a la Calle 72, entre la Carrera 7 a la Carrera 14. Localidad de Barrios Unidos: Alcázares, La Merced Norte y Colombia.

Alcázares, La Merced Norte y Colombia. Localidad de San Cristóbal: Villa Los Alpes I, Córdoba, Montebello, San Pedro, San Blas, San Cristóbal Sur, Córdoba, Bello Horizonte, Santa Inés Sur, San Vicente Santa Inés Sur II y Atenas.

Villa Los Alpes I, Córdoba, Montebello, San Pedro, San Blas, San Cristóbal Sur, Córdoba, Bello Horizonte, Santa Inés Sur, San Vicente Santa Inés Sur II y Atenas. Localidad de Ciudad Bolívar: La Pradera, Jerusalem y Sierra Morena II.

La Pradera, Jerusalem y Sierra Morena II. Municipio de Soacha: Valles de Santa Ana, Quintas de Santa Ana, Nueva Compartir, Compartir, Nemesis, Los Girasoles, San Nicolas y Zona Industrial Santa Ana.

Valles de Santa Ana, Quintas de Santa Ana, Nueva Compartir, Compartir, Nemesis, Los Girasoles, San Nicolas y Zona Industrial Santa Ana. Localidad de Ciudad Bolívar y municipio Soacha: Área 1: De la Carrera 19A a la Carrera 77F, entre la Calle 59A Sur a la Calle 64 Bis Sur. Área 2: De la Carrera 27 Este a la Carrera 41 Este, entre la Calle 39B a la Calle 43 del municipio de Soacha.

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Recomendaciones durante la suspensión del servicio en su barrio o municipio

Se recomienda racionar el recurso hídrico antes de la suspensión; de igual modo, hacerlo de tal manera que alcance para las actividades esenciales dentro del hogar.

De igual manera, consulte las direcciones de acuerdo con en qué partes de los barrios o de los municipios se adelantarán estos arreglos y el tiempo de suspensión del servicio, que variará según la labor que se lleve a cabo.

Para revisar la página del Acueducto de Bogotá con el cronograma oficial, ingrese en el siguiente link.

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