MinSalud aclara que los giros directos a hospitales y clínicas no se suspenderán

El Ministerio de Salud salió a aclarar que los recursos que reciben hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos y tecnologías en salud seguirán llegando a través del mecanismo de giro directo. La entidad aseguró que los pagos no se suspenden ni se aplazan y que las transferencias continuarán realizándose con los procedimientos y las plataformas que están habilitados actualmente.

La precisión se conoce luego de que el Gobierno anunciara que la implementación del nuevo mecanismo de reporte de información de las EPS a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) tendrá un plazo adicional y comenzará a operar el 3 de mayo de 2027.

Ante las dudas que surgieron alrededor de esta decisión, el Ministerio insistió en que una cosa es la implementación de las nuevas herramientas para reportar y organizar la información y otra muy distinta es la continuidad de los pagos a quienes prestan los servicios de salud.

¿Qué pasará con los recursos mientras tanto?

Durante este periodo de transición, la ADRES seguirá realizando los giros directos bajo las reglas y los procedimientos actuales. Esto significa que las EPS continuarán postulando a los hospitales, clínicas y proveedores que deben recibir los recursos, mientras se completa la preparación del nuevo sistema de información.

El giro directo es el mecanismo mediante el cual la ADRES transfiere recursos directamente a los prestadores y proveedores de salud, sin que necesariamente tengan que pasar primero por las cuentas de las EPS. Su finalidad es facilitar que el dinero destinado a financiar la atención de los pacientes llegue a las instituciones y empresas que suministran los servicios y tecnologías.

Los recursos involucrados corresponden, entre otros, a los financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos. La UPC es el valor que se reconoce por cada afiliado para financiar los servicios incluidos en el plan de beneficios, mientras que los Presupuestos Máximos cubren determinadas tecnologías y servicios que no se financian con esos recursos.

Por ende, MinSalud reiteró que la modificación del calendario no representa un freno a las transferencias ni cambia el funcionamiento actual del giro directo. La entidad sostiene que el tiempo adicional permitirá completar los ajustes tecnológicos y las pruebas necesarias para poner en marcha el nuevo sistema sin afectar el flujo de recursos hacia los prestadores de salud.