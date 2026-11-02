Mala disposición de residuos podría aumentar incendios forestales y escasez de agua en Cundinamarca

Ante el aumento de temperaturas y la reducción de lluvias asociadas al posible desarrollo del Fenómeno de El Niño, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca hizo un llamado urgente a la ciudadanía para fortalecer acciones de prevención frente a incendios forestales, contaminación del aire y protección de las fuentes hídricas, especialmente en el territorio de jurisdicción de la entidad.

Por esta razón, la CAR insistió en la importancia de evitar prácticas como abandonar vidrios, colillas de cigarrillo, brasas o residuos en espacios naturales, ya que pueden convertirse en detonantes de emergencias ambientales.

“Durante el Fenómeno de El Niño, pequeños actos de descuido pueden generar grandes afectaciones sobre los ecosistemas y las comunidades. Separar correctamente los residuos, evitar quemas y cuidar nuestras fuentes hídricas son acciones sencillas, pero fundamentales para prevenir incendios forestales y garantizar la disponibilidad de agua. La protección del ambiente empieza con decisiones cotidianas y con la corresponsabilidad de todos”, dijo la subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, Nidia Riaño.

La CAR también destaca la importancia de proteger las fuentes hídricas y hacer un uso responsable del agua. El Fenómeno de El Niño está asociado con periodos prolongados de sequía y reducción de precipitaciones, que en algunas regiones del país pueden disminuir hasta en un 60 %, afectando la disponibilidad del recurso hídrico y aumentando la presión sobre quebradas, ríos y acuíferos.