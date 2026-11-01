Halloween en Bogotá: más de 300 comparendos y reducción de homicidios en 50%

En un balance preliminar del puente festivo de celebración de Halloween en Bogotá, la Policía de Transito confirmó que en medio de la restricción a la circulación de motociclistas en la ciudad, se impusieron 326 ordenes de comparendo y se inmovilizaron 101 motos.

Entre tanto, TransMilenio reporto cero muertes en accidentes viales en interacciones con el Sistema Integrado de Transporte y con el Sistema Troncal.

Así mismo, de acuerdo con cifras de la Secretaria de Seguridad entre los días viernes y sábado hubo una reducción del 50%. Así las cosas, Bogotá cierra el mes de octubre con 20 homicidios menos respecto al año anterior.

Continúan las restricciones

La primera medida restringe la circulación de motocicletas con acompañante desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, durante las noches del 1 y 2 de noviembre, hasta las 6:00 a. m. del martes 3 de noviembre de 2026.

La segunda medida restringe la circulación de motocicletas entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a. m., las noches del 1 y 2 de noviembre, hasta las 4:00 a. m. del martes 3 de noviembre de 2026. Esta restricción aplicará exclusivamente en los siguientes 19 corredores viales:

1. Autopista Norte.

2. Autopista Sur.

3. NQS.

4. Avenida Boyacá.

5. Avenida Ciudad de Cali.

6. Avenida Las Américas.

7. Avenida Suba.

8. Calle 26 (Avenida El Dorado) .

9. Calle 80.

10. Carrera Séptima.

11. Avenida Centenario (Calle 13) .

12. Avenida Guayacanes.

13. Avenida La Esperanza.

14. Avenida Villavicencio.

15. Avenida Circunvalar.

16. Calle 53.

17. Calle 63.

18. Carrera 60.

19. Carrera 68.