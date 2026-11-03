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03 nov 2026 Actualizado 16:42

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¿Cuánto cuesta la realización de un evento exclusivo en la Catedral de Sal de Zipaquirá?

Los precios de alquiler dependen del cierre total o parcial de los

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La Catedral de Sal de Zipaquirá se reconoce por las actividades y recorridos abiertos al público, no obstante, también se ha convertido en un lugar apetecido para la realización de eventos privados y exclusivos como fiestas, lanzamientos de marcas, convenciones, y otros.

Si bien los precios del alquiler del espacio para las distintas actividades privadas y exclusivas se derivan de la negociación de los clientes con el departamento comercial y la Gerencia de la Catedral; y pueden variar conforme a los servicios logísticos requeridos, en el caso de los eventos que suscitan el cierre total al público, su costo aproximado puede oscilar entre los 60 y 100 millones de pesos (sobre una base promedio de 100 asistentes).

Por el contrario, en los casos en los que el evento no representa el cierre a las actividades habituales de Catedral de Sal de Zipaquirá, el costo del alquiler de los espacios está relacionado directamente con el área en la que se va a realizar la actividad, como los auditorios, la sala de proyección de cine, y otros.

Escenarios para sus celebraciones

Actualmente, la Catedral de Sal de Zipaquirá cuenta con escenarios que pueden hacer de sus celebraciones una experiencia diferente, gracias a la esencia particular de las locaciones 180 metros bajo tierra, y a un servicio integral de acompañamiento y planeación que incluye productos como catering, mobiliario, y asesoría logística para que pueda sorprender a sus invitados con un evento lleno de magia, gracias a un equipo enfocado en cuidar todos los detalles, y servicios adaptados a sus necesidades.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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