“No hay afectaciones significativas”: Sencia tras concierto de Ryan Castro en El Campín

Sencia entregó el primer balance del estado de la grama del estadio El Campín tras el concierto de Ryan Castro. “La evaluación preliminar evidencia un crecimiento favorable del césped, sin afectaciones generalizadas significativas. Se observan marcas superficiales y zonas puntuales con decoloración. Se identifica mayor compactación de la superficie como resultado de las cargas soportadas durante el evento”, aseguraron desde la empresa.

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Se espera que los próximos días se haga el trabajo de mantenimiento y recuperación de la grama.

“Durante los próximos tres días se intensificarán las labores de mantenimiento y acondicionamiento de la gramilla, mediante riego controlado, aireación, peinado y corte, de acuerdo con las necesidades de la superficie.

Estos tratamientos buscan favorecer la recuperación de la coloración natural del césped, reducir la compactación y mejorar las condiciones de la superficie de juego”, agregaron.

Se espera que la grama esté lista para el partido del miércoles 4 de noviembre.

“Sencia continuará informando sobre la evolución y las condiciones técnicas de la grama”.

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¿Qué dice el IDRD sobre la cancha?

A través de la interventoría, el IDRD mantiene el seguimiento a las obligaciones de Sencia y verifica el desmontaje del reciente concierto y las condiciones de la gramilla.

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“La mayor parte de la cancha ya está descubierta y continúan las labores para retirar las estructuras restantes y dar paso a los trabajos de barrido, poda, cepillado y tratamiento del césped. Seguimos vigilando y exigiendo el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger el campo de juego”.

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