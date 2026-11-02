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02 nov 2026 Actualizado 15:34

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Cúcuta

Autoridades en Cúcuta investigan ataque armado que dejó dos muertos y un herido en El Zulia

El hecho de sangre se presentó en un establecimiento comercial.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / D-Keine

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images
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Los hechos de sangre en el Área Metropolitana de Cúcuta no cesan. En las últimas horas, un ataque armado presentado en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, dejó al menos dos personas muertas y una más herida.

De acuerdo con los testigos, hombres en motocicleta llegaron hasta un establecimiento comercial ubicado el sector conocido como La Milagrosa y dispararon contra las personas que allí se encontraban.

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El hecho de sangre dejó dos personas muertas y una más herida. Este último fue trasladado hasta la E.S.E. Hospital Juan Luis Londoño de ese municipio.

Una de las víctimas fue identificada como Leonardo Márquez, oriundo del municipio de San Cayetano, Norte de Santander.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con la captura de los responsables.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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