Gremios de Cúcuta esperan reunirse con Abelardo de la Espriella durante su visita presidencial

Cúcuta

Hay mucha expectativa en la ciudad de Cúcuta frente a la visita presidencial que se espera para este martes 3 de noviembre, después que Abelardo de la Espriella ordenara militarizar la frontera para recuperar la seguridad.

Gremios económicos y comerciantes de Cúcuta esperan poder tener un espacio con el mandatario de los colombianos, para darle a conocer, de primera mano, las dificultades que están atravesando en materia de seguridad y baja en sus ventas.

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A pesar de los anterior, Fenalco Norte de Santander aseguró a Caracol Radio que de momento no han recibido una invitación formal que les permita tener ese espacio con el presidente de la República.

Así lo manifestó Sergio Palacios, presidente de Fenalco en Norte de Santander, quien señaló que el sector empresarial tiene interés en participar activamente en los espacios de diálogo que se convoquen.

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“A la fecha no hemos recibido invitación. Debe ser por lo pronto que ha sido la noticia, pero esperamos que sí seamos invitados porque nosotros queremos formar parte de esa mesa de diálogo que se va a generar con el Consejo de Seguridad”, expresó Palacios.

Resaltó que la participación del sector económico no se debe centrar en solo presentar sus inquietudes, sino también en la toma de decisiones y estrategias para atender los problemas de seguridad que atraviesa la zona de frontera.

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“Queremos expresar nuestras preocupaciones, pero no solo expresarlas, sino además también participar en la toma de las decisiones y en la búsqueda de soluciones”, agregó.