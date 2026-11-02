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02 nov 2026 Actualizado 16:56

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Destruyen cuatro minas antipersona instaladas en zona rural de Convención, Norte de Santander

Los artefactos explosivos fueron ubicados en la vereda El Hoyo.

Destruyen cuatro minas antipersonal instaladas en zona rural de Convención, Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Destruyen cuatro minas antipersonal instaladas en zona rural de Convención, Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Destruyen cuatro minas antipersonal instaladas en zona rural de Convención, Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.
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Norte de Santander

Cuatro minas antipersona fueron halladas y destruidas por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Convención, en Norte de Santander.

De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, estos artefactos habían sido instalados en la vereda El Hoyo, representando un peligro contundente para los habitantes de esta zona.

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“En el marco de las operaciones militares que se adelantan en la jurisdicción, las tropas destruyeron de manera controlada 4 minas antipersonal (VOIED) instaladas con un sistema de activación por alivio de presión, cargadas con explosivos y metralla”, indicó el Ejército Nacional.

Autoridades responsabilizan al ELN

Según la información militar, estos cuatro elementos habían sido instalados por hombres del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, representando un peligro contundente para los habitantes de la vereda El Hoyo.

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Estos artefactos instalados por integrantes del GAO ELN no solo ponían en riesgo inminente la vida e integridad de los habitantes que transitan por este sector, sino también a sus semovientes y a la Fuerza Pública, pudiendo causar daños irreparables en la región”.

Además, indican que estas acciones violan directamente el Derecho Internacional Humanitario.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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