Advierten que bombardeos al ELN en Venezuela podrían agravar el conflicto en el Catatumbo

Catatumbo

Luego de conocerse los informes de FundaREDES que advierte sobre el reciente bombardeo de las autoridades venezolanas a campamentos del ELN en el estado Apure, y que habría dejado al menos 9 muertos, desde Norte de Santander, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas indicó que este hecho podría marcar un cambio en la dinámica del conflicto armado, sobre todo en la región del Catatumbo.

“Es algo diferente, nuevo y estamos convencidos de que ha sido orden de los Estados Unidos”, dijo Mayorga a Caracol Radio.

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Este líder social indicó que “Estados Unidos ya tiene alguna presencia importante de fuerza pública, por decirlo así, en territorio venezolano, que han ingresado a este país a proteger los acuerdos petroleros a los que han llegado, y dentro de esos acuerdos está también, de alguna u otra manera, atacar, ponerse de acuerdo con Colombia para atacar los diferentes grupos que se encuentran al otro lado de la frontera”.

Argumentó su respuesta recordando que “siempre se ha hablado de una convivencia entre la guardia venezolana y los actores armados en el territorio, por eso creemos que estas acciones tienen que ir de manera directa con órdenes de los Estados Unidos”.

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Mayorga asegura que existe la posibilidad de que se intensifiquen las operaciones militares contra grupos armados en zona de frontera, lo que podría generar nuevos escenarios de desplazamiento y confinamiento en el Catatumbo.