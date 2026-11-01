“Tenemos que preocuparnos más por el dengue que por el ébola”: infectólogo Carlos Arturo Álvarez

El brote de ébola mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales, especialmente por la situación en República Democrática del Congo y otros países africanos como Uganda. La preocupación está relacionada con la gravedad de la enfermedad y con las dificultades para combatir la variante que circula actualmente, para la cual no hay una vacuna ni un tratamiento específico aprobado.

Sin embargo, esto no significa que el mundo esté frente a una nueva pandemia. Así lo explicó el médico infectólogo Carlos Arturo Álvarez Moreno, magíster en Epidemiología y doctor en Ciencias Biológicas, quien señaló que la posibilidad de una expansión mundial es extremadamente baja debido a la forma en que se transmite el virus.

¿Cómo se contagia el ébola y cuáles son sus síntomas?

A diferencia del COVID-19, el ébola no se transmite por el aire. El contagio ocurre principalmente mediante el contacto directo con sangre y otros fluidos corporales de personas infectadas que presentan síntomas, así como con objetos contaminados.

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El virus puede pasar inicialmente de animales a seres humanos y posteriormente transmitirse entre personas. Entre las manifestaciones de la enfermedad están la fiebre, el malestar general y la diarrea. También pueden presentarse hemorragias, aunque el especialista aclaró que no son tan frecuentes en la variante que circula actualmente.

¿Qué pasó con los dos posibles casos de ébola en Colombia?

La preocupación llegó al país luego de que dos ciudadanos colombianos procedentes de República Democrática del Congo presentaran síntomas febriles y fueran atendidos en el Valle del Cauca. Ante sus antecedentes de viaje, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) activaron los protocolos de vigilancia para descartar enfermedades de importancia en salud pública, incluido el ébola.

En un comunicado del 31 de octubre, las autoridades confirmaron que los dos pacientes fueron diagnosticados con malaria por Plasmodium falciparum. Uno de ellos, de 33 años, falleció en un centro hospitalario de Palmira, mientras que el segundo, de 50 años, permanece bajo aislamiento y atención médica en Cali.

La investigación epidemiológica continúa para establecer los lugares que recorrieron en África, posibles antecedentes de exposición y contactos. Además, las autoridades identificaron a otras dos personas que reportaron tener malaria y estar bajo tratamiento, por lo que también realizan seguimiento.

¿Qué tan preparado está Colombia ante un eventual caso de ébola?

Álvarez Moreno destacó la importancia de activar oportunamente los sistemas de vigilancia cuando una persona presenta síntomas y tiene antecedentes de viaje a una zona afectada. Según explicó, la detección temprana permite realizar las pruebas necesarias, confirmar o descartar la enfermedad y poner en marcha medidas de aislamiento y contención si se requiere.

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El especialista pidió tranquilidad y recordó que la malaria también representa un problema de salud pública que debe recibir atención en Colombia. Su recomendación es evitar el autodiagnóstico y dejar que las autoridades sanitarias y los profesionales de salud adelanten las investigaciones correspondientes.