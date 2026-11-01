Último contingente militar del año: este es el aporte del Batallón de Mantenimiento del Ejército

Colombia, Bogotá

El primero de noviembre de 2026 se realizó la activación del cuarto contingente militar. Una oportunidad para que hombres y mujeres puedan iniciar el servicio militar, en un ambiente que impulse el desarrollo de valores como el liderazgo, la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso con la Nación.

En el Batallón de Mantenimiento José María Rosillo, se desarrollan procesos logísticos de mantenimiento y producción de unidades para el Ejército Nacional, con el propósito de cubrir necesidades como el soporte óptimo de las operaciones logísticas de los soldados y demás personal.

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El soldado Durán como ejemplo de resiliencia

Cerca de 150 soldados que sufrieron heridas en combate o tienen afectaciones por sus años de servicio fueron reubicados laboralmente en el Batallón de Mantenimiento José María Rosillo.

Entre los militares está el soldado profesional José Durán Forero, oriundo del Meta. Tras sufrir desplazamiento forzado de niño y perder a sus padres, entró al Ejército. Después de resultar herido en medio de operaciones militares, llegó a este batallón, donde terminó sus estudios de ingeniería industrial y ahora es coordinador en el área de control de calidad.

Si bien dentro del Ejército Nacional, la primera misionalidad es ser militar independientemente del cargo de estudio, el entorno también permite la capacitación y la continuidad de los estudios en diferentes áreas.

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“El proceso no ha sido nada fácil, porque venir del área de combate a la parte técnica ha sido bastante dispendioso. Creo que depende de la resiliencia de cada uno, pero como yo me he propuesto a salir adelante, también impulsó a otros de mis compañeros a que lo hagan igual o mejor”, destacó el soldado.

¿Cómo es un día de jornada en el batallón?

El Batallón de Mantenimiento José María Rosillo tiene una misionalidad destacable ante nuestras Fuerzas Militares, ya que cumplen las funciones de servicio de mantenimiento estratégico y de producción.

“Estamos en la implementación de un proyecto de control de calidad, para que nuestros productos y servicios de mantenimiento salgan óptimos al área operaciones”, comentó el soldado Durán.

Un ejemplo de esto, es el procedimiento que se realiza en el batallón con la reparación de los cascos balísticos. En primer lugar, las unidades centralizadas hacen el envío del equipo para reparación, en el caso de los cascos de material Kevlar desgastados por el uso o por condiciones climáticas, los técnicos de mantenimiento realizan un primer filtro para verificar el estado en el que llega el producto.

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Después en la parte de control de calidad, se revisa que los cascos no tengan impactos de proyectil o hundimientos, porque son descartados de acuerdo a las normas técnicas establecidas. Dentro de los casos que son seleccionados se le quita toda la estructura interna, se lleva a cabo un proceso de pulido, la quema de hebras o hilos que puedan desprenderse y finalmente se pasa una capa de resina.

Luego con dos capas de granallado se revisa nuevamente la funcionalidad del casco. Este producto hace que se resbale el proyectil y no impacte al soldado que lo tiene puesto, todo este proceso de reparación se lleva a cabo con el propósito de alargar la vida del producto.

Además de los productos mencionados, también se encuentra la producción de unidades de camas, comedores, mesas, estantes, medallas y otros distintivos oficiales para el Ejército Nacional.

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Un solo equipo con diferentes funciones

El soldado Durán comentó que el batallón cuenta con personal específico que es previo a su conocimiento, por lo que en las diferentes plantas se puede encontrar:

La planta de galvanotecnia está enfocada en los recubrimientos de distintivos o medallas. La planta de metalmecánica, encargados del tema de las líneas de producción, catres, comedores y contenedores. La planta de mantenimiento, realiza el proceso de reparación de segundo y tercer nivel en la fusilería que llega, con el fin de que los equipos salgan en óptimas condiciones.

Elementos del batallón a servicio de todo el país

El soldado Durán afirmó que el proceso que realizan en el Batallón de Mantenimiento José María Rosillo lo llena de orgullo, ya que su trabajo y el de sus compañeros impacta directamente al Ejército.

“Es gratificante ver que con lo que hacemos acá en este batallón hay personal que se salva, hay personal que que digamos por medio de los cascos cuando se le hace un mantenimiento óptimo (..) para que llegue bien a donde su familia”, añadió el coordinador de calidad.

El caso del soldado profesional José Durán Forero, es un claro ejemplo de que los uniformados pueden desarrollar habilidades técnicas e industriales más allá del combate y empezar proyectos de vida diferentes.

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