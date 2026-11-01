Fecode llama al magisterio a mantenerse en máxima alerta por cambios en el FOMAG

A través de un comunicado, Fecode reiteró su defensa de la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y del modelo de salud establecido mediante el Acuerdo 003 de 2024. La federación aclaró que la liquidación del contrato de fiducia mercantil entre el Ministerio de Educación y Fiduprevisora no implica la desaparición del Fondo, la derogación de la ley, ni un cambio automático en el sistema de atención de los maestros.

Entre los principales motivos de preocupación se encuentra la situación financiera del servicio de salud. Según el diagnóstico presentado por el Ministerio de Educación, el FOMAG tendría un déficit de $2,699 billones al cierre de 2026. Aunque se trasladaron $859.286 millones del componente de pensiones al de salud, todavía quedarían pendientes $1,840 billones, sin una fuente de financiación identificada en ese diagnóstico. Para Fecode, el Gobierno debe garantizar los recursos necesarios para evitar que esta situación afecte la atención de los afiliados.

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La organización también exigió que el proceso de transición contractual no genere interrupciones en consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones, cirugías, entrega de medicamentos, tratamientos de enfermedades crónicas y de alto costo, ni en los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Además, pidió mantener al día los pagos a los prestadores de salud y garantizar el reconocimiento y desembolso de pensiones, cesantías y demás prestaciones económicas de los docentes y pensionados.

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Por último, Fecode solicitó que el Gobierno establezca un plan de transición público, financiado y verificable, con responsables y fechas definidas para asegurar la continuidad de los servicios y la entrega organizada de la información, los recursos y los contratos. La Federación llamó al magisterio a mantenerse en estado de máxima alerta.