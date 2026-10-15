La OMS se traslada al este de la RD del Congo para supervisar la respuesta contra el ébola

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, Mohamed Janabi, viajó este jueves a la provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), para supervisar las operaciones en la primera línea de la respuesta contra el brote de ébola.

“Llegué hoy a Beni, en Kivu del Norte, para regresar a las primeras líneas de la respuesta al ébola para escuchar a los equipos, aprender de sus experiencias, alentar su trabajo y apoyar sus esfuerzos junto a los socios y las autoridades sanitarias”, indicó en un mensaje difundido en su cuenta de X.

El alto cargo de la OMS advirtió que, si bien “se han logrado grandes avances en todas las áreas de la respuesta en los últimos meses, la transmisión sigue siendo alta y el brote continúa extendiéndose”.

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Ante esta situación, recalcó que hay que “mantener y ampliar la respuesta para interrumpir la transmisión y controlar el brote”.

Según el último balance oficial difundido por el Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC correspondiente al 12 de octubre, se registraron 9.144 casos confirmados y 4.410 fallecidos.

Su tasa de letalidad es del 48,2 %, aunque ya se han recuperado 2.418 pacientes, mientras que otros 899 continúan hospitalizados o en aislamiento.

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La actual epidemia también se propagó a Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Otros tres países también han detectado casos vinculados, como Kenia (dos), Francia (uno) o Países Bajos (uno).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

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El virus del Ébola causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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