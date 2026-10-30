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30 oct 2026 Actualizado 14:49

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Colombia confirma tres casos importados de sarampión procedentes de Perú

Según las autoridades, hasta el momento no se ha identificado transmisión del virus en la población colombiana.

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SALUD

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud mantienen acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación en Amazonas para evitar la propagación del sarampión desde Perú.

Desde el 7 de septiembre de 2026 se han notificado 13 casos sospechosos en Amazonas, de los cuales tres fueron confirmados. El más reciente corresponde a un indígena colombiano de 35 años, atendido en Puerto Nariño, con antecedente de viaje a Loreto, Perú.

En Leticia se han identificado y seguido 153 contactos, mientras que en Puerto Nariño se hace seguimiento a otros 20. Además, se han aplicado vacunas en las comunidades priorizadas.

La alerta se mantiene por el brote en la región. Hasta el 27 de octubre, Loreto reportaba 164 casos confirmados y el estado brasileño de Amazonas, 17.

Las autoridades recomiendan verificar los esquemas de vacunación, especialmente antes de viajar al exterior, y consultar oportunamente ante síntomas como fiebre y erupciones en la piel.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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