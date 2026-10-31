ABC de las elecciones intermedias Estados Unidos 2026: Cuándo son, qué se elige, quién vota y más

El sistema electoral estadounidense tiene particularidades que pueden generar dudas entre los ciudadanos de otros países.

El próximo 3 de noviembre, los estadounidenses volverán a las urnas para participar en las elecciones intermedias, una jornada clave que permitirá medir el respaldo político al segundo mandato de Donald Trump y definir la estructura del Congreso.

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Actualmente, el Partido Republicano cuenta con mayorías en ambas cámaras, aunque con una diferencia estrecha frente a los demócratas.

¿Cómo está conformado el Congreso de Estados Unidos?

De acuerdo con la información oficial del Gobierno estadounidense, el Congreso está integrado por dos cámaras:

Cámara de Representantes: cuenta con 435 miembros , elegidos cada dos años.

, elegidos cada dos años. Senado: está conformado por 100 senadores, dos por cada estado, quienes cumplen periodos de seis años. Cada dos años se renueva aproximadamente un tercio de sus integrantes.

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¿Qué se elige las elecciones intermedias Estados Unidos 2026?

Las elecciones legislativas se celebran cada dos años, justo a la mitad del periodo presidencial. En esta jornada, los ciudadanos elegirán:

Los 435 integrantes de la Cámara de Representantes , cuyos cargos se someten a votación cada dos años.

, cuyos cargos se someten a votación cada dos años. 35 integrantes del Senado, 33 escaños correspondientes al calendario electoral regular y dos elecciones especiales.

Los resultados determinarán qué partido político tendrá la mayoría en cada una de las cámaras del Congreso durante los siguientes dos años. Esto es especialmente relevante porque el Legislativo tiene la facultad de aprobar leyes, definir presupuestos y ejercer control sobre las decisiones del Gobierno federal.

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¿Quién vota las elecciones intermedias Estados Unidos 2026?

Votan los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que cumplan los requisitos de inscripción y residencia establecidos por su estado. También pueden participar quienes tengan doble nacionalidad y los ciudadanos estadounidenses que vivan en el extranjero, quienes pueden ejercer su derecho al voto desde otro país.

No pueden participar en las elecciones intermedias las personas que no tienen ciudadanía estadounidense, incluidos los extranjeros con residencia permanente. Tampoco pueden votar algunas personas condenadas por delitos graves, ni quienes tengan restricciones legales relacionadas con su capacidad para votar. Además, los ciudadanos de Puerto Rico no pueden votar al senado y la camara porque en EE. UU. el voto se otorga por el lugar de residencia y no por la ciudadanía.

Donald Trump - elecciones, foto de referencia. Foto: Getty images / San Antonio Express-News/Hearst Ampliar Donald Trump - elecciones, foto de referencia. Foto: Getty images / San Antonio Express-News/Hearst Cerrar

¿Cuál es el panorama de las elecciones desde la Casa Blanca?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su presencia en estas elecciones con la intención de preservar la mayoría republicana en el Congreso, pero afronta unas encuestas poco favorables en su presidencia con un apoyo del 38 %, y la tendencia de las elecciones legislativas que suelen castigar al partido que ocupa la Casa Blanca.

El partido del presidente casi siempre pierde escaños en las elecciones de medio mandato, un desgaste que puede costarle el control del parlamento, como ya le ocurrió al propio Trump durante su primer mandato (2017-2021), y que puede dificultarle los últimos dos años de su presidencia.