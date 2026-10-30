¿Qué cambia si los demócratas ganan la Cámara y/o el Senado o si los republicanos mantienen todo?

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre, no solo definirán quiénes ocuparán los escaños del Congreso, sino también qué partido tendrá el control de sus dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado y con ello, el equilibrio de fuerzas en el poder legislativo estadounidense.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, en estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente una tercera parte de los 100 puestos del Senado. Los integrantes de la Cámara cumplen periodos de dos años, mientras que los senadores tienen mandatos de seis años.

Pero, hay quienes se preguntan: ¿Qué ocurriría si los demócratas consiguen la mayoría en una de las cámaras o en ambas? ¿Y qué pasaría si los republicanos mantienen el control del Congreso?. En Caracol Radio le explicamos:

Si los demócratas ganan la Cámara de Representantes

Una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes les daría el control de la agenda legislativa de esa corporación y de la dirección de sus comités. Esto también les permitiría tener mayor capacidad para decidir qué proyectos se discuten y cuáles llegan a votación.

Los comités de la Cámara tienen facultades para revisar las actividades de las agencias federales, solicitar información y adelantar investigaciones sobre distintos asuntos de la administración pública.

En ese escenario, el Gobierno de Trump podría enfrentar un mayor escrutinio legislativo y dificultades para conseguir la aprobación de algunas de sus iniciativas. Sin embargo, el control demócrata de la Cámara no sería suficiente para convertir por sí solo sus propuestas en leyes: estas también deben ser aprobadas por el Senado y, posteriormente, pasar al presidente.

La Cámara de Representantes también tiene la facultad exclusiva de iniciar un proceso de juicio político o ‘impeachment’ contra un funcionario federal, incluido el presidente. Esto significa que puede aprobar los cargos por mayoría simple, pero no destituirlo directamente. Una vez aprobados, el proceso pasa al Senado, que debe realizar el juicio y decidir si declara culpable al funcionario. Para que se produzca la destitución se requiere el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes. Por tanto, aunque una mayoría demócrata en la Cámara podría iniciar este procedimiento, no tendría por sí sola la capacidad de sacar al presidente del cargo.

Si los demócratas consiguen el control del Senado

El triunfo demócrata en el Senado cambiaría otro componente importante del equilibrio de poder: la revisión y aprobación de los nombramientos presidenciales.

La Constitución estadounidense establece que el Senado debe dar su consentimiento para el nombramiento de jueces federales, embajadores y otros altos funcionarios propuestos por el presidente. También tiene la responsabilidad de aprobar los tratados internacionales que cumplan con los requisitos constitucionales.

De este modo, si los demócratas obtienen la mayoría, tendrían mayor capacidad para revisar, retrasar o rechazar las nominaciones de la administración Trump. También podrían modificar la dirección de los comités senatoriales y ejercer mayor supervisión sobre las decisiones del Ejecutivo.

Sin embargo, el Senado afirma que el control del mismo no garantiza que los demócratas puedan aprobar sus proyectos. Para convertirse en ley, una iniciativa debe superar el trámite legislativo en las dos cámaras del Congreso. Si la Cámara de Representantes continúa bajo control republicano, las diferencias entre ambas corporaciones podrían dificultar los acuerdos.

Si los demócratas ganan ambas cámaras

Si los demócratas consiguen la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, tendrían el control de la agenda legislativa en las dos corporaciones y una mayor capacidad para negociar el presupuesto, impulsar proyectos de ley y ejercer vigilancia sobre el Gobierno.

Este escenario representaría un cambio significativo en la relación entre el Congreso y la Casa Blanca. La administración Trump tendría que negociar con una mayoría opositora para sacar adelante buena parte de sus iniciativas legislativas.

También aumentaría la capacidad de los demócratas para adelantar investigaciones desde los comités de ambas cámaras y revisar las actuaciones de las agencias federales.

No obstante, incluso con el control de las dos corporaciones, los demócratas no tendrían vía libre para aprobar cualquier iniciativa. El presidente conserva la facultad de vetar los proyectos de ley que lleguen a su despacho. Si esto ocurre, el Congreso puede intentar superar el veto, pero necesita el respaldo de dos tercios de los votos en ambas cámaras. Esto significa que una mayoría simple demócrata no sería suficiente para imponer una ley frente a la oposición presidencial.

Además, en el Senado existe una regla de debate conocida como filibusterismo, que permite prolongar la discusión de una iniciativa y retrasar su votación. Para cerrar ese debate mediante el procedimiento ordinario de cloture se requieren tres quintas partes de los senadores, es decir, 60 votos cuando los 100 escaños están ocupados. Sin embargo, esta regla no significa que todas las leyes necesiten 60 votos para ser aprobadas: en la mayoría de las votaciones senatoriales basta una mayoría simple.

Si los republicanos mantienen el control de las dos cámaras

Si los republicanos conservan sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, el presidente Donald Trump mantendría un escenario legislativo más favorable para avanzar en su agenda.

Su partido conservaría el control de las presidencias y la composición mayoritaria de los comités, además de una mayor capacidad para definir qué proyectos se discuten y cómo se tramitan. También tendría mejores condiciones para impulsar iniciativas presupuestales y facilitar la aprobación de los nombramientos presidenciales en el Senado.

Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que el presidente pueda gobernar sin límites ni que todas sus propuestas vayan a ser aprobadas automáticamente. El Congreso tiene atribuciones propias y sus integrantes pueden discrepar de las decisiones de la Casa Blanca, incluso cuando pertenecen al mismo partido.

La Constitución establece que las leyes deben superar el trámite en ambas cámaras y ser presentadas al presidente para su aprobación. Por tanto, la mayoría republicana facilitaría la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no eliminaría los controles institucionales.