El Gobierno nacional mantendrá estables los precios de la gasolina y el ACPM en noviembre

Mangeras de combustible de diferente tipo y al lado un carro y un camión en estaciones de gasolina (Fotos vía Getty Images)

Los Ministerios de Minas y de Hacienda anunciaron que los precios de referencia de la gasolina y del ACPM se mantendrán estables en el mes de noviembre.

Para contener alzas en los combustibles, el Gobierno absorberá la diferencia a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual asumirá un costo fiscal estimado en $15.500 millones durante el mes.

Según el Ejecutivo, la decisión busca moderar el impacto del costo de los carburantes sobre los hogares y los sectores productivos, brindando mayor certidumbre a los gastos de transporte y a las actividades económicas que dependen de estos insumos.

Con esta congelación, el precio promedio nacional de la gasolina corriente en las 13 ciudades principales se fijó en $15.886 por galón, registrando valores de referencia como $16.331 en Bogotá, $16.431 en Villavicencio, $16.251 en Medellín y $13.920 en Pasto. En cuanto al ACPM (diésel), el promedio en las capitales principales se mantuvo en $11.320, con tarifas que varían desde $11.616 en Bogotá y $11.763 en Cali, hasta $9.486 en Cúcuta. Las autoridades recordaron que estas cifras sirven como base para las estaciones de servicio y pueden presentar ligeras diferencias según la ubicación geográfica y las condiciones de cada municipio.

Finalmente, el Gobierno informó que evaluará la continuidad de esta política de estabilidad para el mes de diciembre, dependiendo de la evolución del mercado internacional del petróleo y de la disponibilidad fiscal del país. Los ministerios reafirmaron su compromiso de seguir aplicando criterios técnicos y fiscales para garantizar el equilibrio entre la protección del bolsillo de los ciudadanos y el uso responsable de los recursos públicos