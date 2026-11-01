EJC confirmó muerte de ‘Álex’, cabecilla del Clan del Golfo, junto a otros seis integrantes en Chocó

Se confirma la muerte de Jason Arley García, alias ‘Álex’ o ‘Canoso’, tercer cabecilla de la subestructura Edwin Guzmán Martínez del Clan del Golfo, junto a otros seis integrantes de esta organización criminal, durante una operación militar en la vereda Guaraguao, en Nóvita, Chocó. La operación incluyó un bombardeo y posterior asalto aéreo de las Fuerzas Militares. Además, fue capturado un presunto integrante de esta estructura.

El operativo fue desarrollado por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada y la Policía Nacional.

Según el Ejército, alias ‘Álex’ coordinaba actividades de narcotráfico, minería ilegal y proselitismo armado en los municipios de Alto Baudó, Bajo Baudó, Medio Baudó, Medio San Juan y Nóvita.

En la operación fueron incautados 13 fusiles, una pistola, 60 proveedores, más de 5.200 unidades de munición, 79 cartuchos, cuatro granadas y un lanzagranadas M203. También se encontraron uniformes, equipos de campaña, chalecos, brazaletes del Clan del Golfo, radios de comunicación, un dron y una antena de internet.