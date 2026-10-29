ICA confirma presencia del insecto transmisor de la punta morada en Boyacá

Gobernación de Boyacá fortalece la prevención y busca impulsar la producción de semilla de papa en condiciones controladas.

Boyacá

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó la presencia del insecto Bactericera cockerelli, transmisor del complejo fitosanitario conocido como punta morada, en un predio del municipio de Paipa. Así lo informó Carlos Camargo, funcionario de la entidad, quien advirtió que, hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de los patógenos causantes de la enfermedad en Boyacá.

“En el departamento de Boyacá ya contamos con la presencia del insecto que transmite esta enfermedad, mas no tenemos los patógenos que son causantes de la enfermedad”, explicó.

El funcionario señaló que la problemática puede ocasionar pérdidas de entre el 10 % y el 100 % de la producción. Por ello, recomendó utilizar semilla sana, de origen conocido y, en lo posible, certificada, además de realizar monitoreos permanentes y reportar al ICA cualquier síntoma sospechoso.

Entre las señales de alerta están el encrespamiento y amarillamiento de las hojas, las tonalidades moradas o violetas y las dificultades en el desarrollo de los tubérculos.

Por su parte, Lidia Ochoa, secretaria del Comité Departamental de la Papa, indicó que la Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Agricultura, trabaja con el ICA y otras instituciones para fortalecer la prevención y capacitar a los productores y profesionales del sector agropecuario.

“Lo que se tiene que hacer es una sensibilización, una capacitación muy a conciencia de todos los actores de la cadena”, manifestó, quien también destacó la importancia de vigilar cultivos como la uchuva, el tomate, el lulo y la berenjena.

La funcionaria anunció que se gestionan recursos para implementar en Boyacá un proyecto piloto de producción de semilla de papa en condiciones controladas, con el propósito de reducir los riesgos fitosanitarios.

Las autoridades hicieron un llamado a los agricultores para mantener la vigilancia de sus cultivos, participar en las capacitaciones y reportar oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo la producción agrícola del departamento.