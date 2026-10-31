DIAN anuncia nuevas medidas para fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que prepara nuevas medidas para combatir la evasión de impuestos, la elusión tributaria y el contrabando en el país. A través de X, su director, Andrés Felipe Velásquez, informó que la entidad trabaja con el Ministerio de Hacienda en iniciativas normativas que permitan responder a nuevas modalidades de delitos transnacionales, ciberdelincuencia y estructuras criminales dedicadas a estas actividades.

El funcionario explicó que la estrategia para fortalecer los ingresos del país tendrá tres frentes. Recuperar las deudas tributarias pendientes, intensificar la lucha contra quienes evaden impuestos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Para detectar posibles irregularidades, la DIAN reforzará el cruce de información financiera, facturación electrónica, activos en el exterior y operaciones con criptoactivos.

En materia de resultados, el director señaló que, desde el inicio del actual Gobierno y hasta el 11 de octubre, la DIAN realizó 4.259 aprehensiones de mercancías que circulaban ilegalmente, avaluadas en más de $151.000 millones. Según las cifras presentadas, este valor representa un incremento del 82,6 % frente al mismo periodo del gobierno anterior, cuando las mercancías retenidas sumaron cerca de $83.000 millones. La entidad aseguró que, con un número similar de operativos, ha logrado intervenir cargamentos de mayor valor.

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Entre los procedimientos destacados está un operativo en Cali, realizado entre el 24 y el 27 de septiembre, en el que fueron decomisados productos por $38.520 millones, incluidos más de 1,8 millones de pares de zapatos. También mencionó las 992 verificaciones simultáneas en depósitos y zonas de arribo de seis ciudades y la retención de una tractomula en vías del Cesar que transportaba más de 570.000 cajetillas de cigarrillos, avaluadas en más de $4.130 millones.

La estrategia también contempla controles sobre el transporte ilegal de maquinaria amarilla, drones, sustancias utilizadas en la fabricación de narcóticos, medicamentos desviados para producir drogas sintéticas, combustibles y exportaciones ficticias de oro y minerales estratégicos.