¿Cuándo se puede solicitar exoneración de cuota alimentaria? Edad y más causales válidas en 2026

De acuerdo con la legislación colombiana, la obligación de pagar una cuota alimentaria en Colombia no desaparece automáticamente por el paso del tiempo ni por la mayoría de edad de quien recibe el dinero.

Si una persona necesita solicitar su terminación, obligatoriamente debe demostrar que las circunstancias que dieron origen a la obligación han cambiado o que existe una causal legal que permita exonerarla.

Así lo establecen el Código Civil, la Ley 1098 de 2006 (o Código de la Infancia y la Adolescencia), la Ley 1564 de 2012 (o Código General del Proceso) y la jurisprudencia de las altas cortes.

De acuerdo con el artículo 422 del Código Civil, los alimentos que se deben según lo ordena la ley se entienden concedidos mientras continúen las circunstancias que legitimaron su reconocimiento. Esto significa que la obligación puede cambiar o terminar cuando desaparezcan las condiciones que justificaban su pago, pero esa situación debe evaluarse conforme con la ley y las pruebas de cada caso.

¿A qué edad se puede dejar de pagar la cuota alimentaria?

Con frecuencia, surge la duda de si un padre o una madre puede suspender los pagos cuando su hijo cumple 18 años. Sin embargo, la respuesta es que no, si se entiende de manera automática.

Si bien en Colombia la mayoría de edad legal se alcanza a los 18 años, la obligación alimentaria puede mantenerse si el beneficiario todavía necesita apoyo económico y cumple con las condiciones reconocidas por la legislación y la jurisprudencia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha explicado que los hijos mayores de edad pueden recibir alimentos cuando tienen un impedimento corporal o mental que les impide subsistir por su propio trabajo. También pueden conservar este derecho si estudian, no cuentan con medios propios para sostenerse y tienen máximo 25 años.

Según la entidad, para establecer obligaciones alimentarias entre adultos se debe acudir a las comisarías de familia o a centros de conciliación legalmente autorizados, según el asunto y el procedimiento que tenga que aplicarse.

Adicionalmente, la Sentencia T-854 de 2012 de la Corte Constitucional se refiere a los límites de la obligación alimentaria respecto de hijos mayores de edad. Esa decisión explica que el derecho puede mantenerse hasta los 25 años, cuando el hijo se encuentra en formación académica, carece de medios propios de subsistencia y se cumplen las condiciones exigidas para recibir alimentos.

Lo anterior quiere decir que, de acuerdo con la jurisprudencia, los 25 años constituyen una referencia relevante para los hijos que estudian, pero no una regla que permita cancelar unilateralmente cualquier cuota al llegar a esa edad.

Por eso, es importante tener en cuenta la situación particular del beneficiario y la existencia de una obligación fijada judicialmente o mediante conciliación para establecer cómo debe tramitarse su terminación.

¿Cuáles son las causales para solicitar la exoneración de la cuota alimentaria?

La exoneración de la cuota alimentaria consiste en pedir que se declare terminada la obligación de pagar alimentos.

Entre las circunstancias que pueden justificar esa solicitud están las siguientes:

El hijo cumple 18 años y no se mantienen las condiciones para recibir alimentos:

Cuando el beneficiario ya no estudia, cuenta con formación suficiente para trabajar y tiene capacidad para lograr su propio sustento. Sin embargo, los 18 años en sí mismos no implican exoneración, porque deben examinarse las condiciones económicas, educativas y personales del beneficiario.

El hijo supera los 25 años y ya no existe una razón legal para mantener la obligación:

Cuando el beneficiario supera esa edad, se puede pedir la exoneración si ya no se encuentran presentes las circunstancias que justificaban la cuota, como la dependencia económica asociada a su formación académica. No obstante, en este caso también debe analizarse la edad junto con las circunstancias concretas.

El beneficiario terminó sus estudios y puede sostenerse económicamente:

Haber terminado una carrera o un proceso de formación puede ser un argumento para pedir la exoneración, especialmente si la persona ya tiene capacidad laboral e ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Sin embargo, la obtención de un título no extingue automáticamente cualquier obligación alimentaria.

El beneficiario tiene empleo, ingresos o recursos propios suficientes:

La independencia económica es otro factor importante. Si el hijo mayor de edad trabaja, recibe ingresos estables o dispone de bienes y rentas que le permiten cubrir sus necesidades, el obligado puede solicitar que se revise la continuidad de la cuota.

Desaparecen las circunstancias que originaron la obligación:

El artículo 422 del Código Civil contempla el principio general de que los alimentos se deben mientras subsistan las circunstancias que legitimaron su reconocimiento. Por eso, la exoneración puede plantearse cuando se demuestra que la necesidad del beneficiario cesó o que ya existen las condiciones legales para que esta exista.

Existen causales legales relacionadas con conductas graves del beneficiario:

La ley contempla causales específicas de exoneración o pérdida del derecho alimentario en determinadas relaciones familiares. Por ejemplo, el artículo 414 del Código Civil regula consecuencias relacionadas con injurias graves y conductas delictivas contra la persona obligada a prestar alimentos.

Además, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-412 de 2025, dice que el maltrato físico o psicológico también puede dar lugar a la exoneración de la obligación alimentaria de los hijos frente a sus padres.

Tenga en cuenta que las autoridades judiciales deben examinar las pruebas y las garantías del debido proceso antes de decidir.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: