Viernes 30 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para La Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 9 exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central de las ExFarc por hechos que afectaron a la población civil y a integrantes de la Fuerza Pública en Tolima, Huila y Quindío.

Se les atribuye responsabilidades por homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras entre otros hechos.

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Según la investigación de la JEP se documenta el uso de minas antipersonal que afectaron a la población civil y causaron sufrimientos excesivos e innecesarios para obtener ventaja militar contra integrantes de la Fuerza Pública.

La investigación documentó una afectación particular contra campesinos quienes representan el 54% de las víctimas acreditadas ante la JEP por hechos cometidos por el extinto Comando Conjunto Central de las Farc.

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Los responsables según la JEP. Pablo Catatumbo Torres Victoria, quien fue conocido como ‘Pablo Catatumbo’; Luis Eduardo Rayo, quien fue conocido como ‘Marlon’; Henoc Capera Trujillo, quien fue conocido como ‘Giovanni’ o ‘Giovanni Castro’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias ‘Armando Pipas’; Gustavo Bocanegra Ortegón, alias ‘Donald’ o ‘Donald Ferreira’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, quien fue conocido como ‘Gonzalo’; Wilson Ramírez Guzmán, alias ‘Teófilo González’; Víctor Hugo Silva Soto, quien fue conocido como ‘Erick’ o ‘El Chivo’ y Raúl Agudelo Medina, quien fue conocido como ‘Olivo Saldaña’.

Estos comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida (incluyendo a miembros de la fuerza pública fuera de combate), desplazamiento forzado, condenas o ejecuciones sin garantías judiciales, tortura, tratos crueles,

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Además atentados contra la dignidad personal, dirigir ataques contra la población civil, dirigir ataques contra objetos protegidos (como hospitales, escuelas e iglesias), destruir bienes del adversario sin que lo justificara la necesidad militar ; y no dar cuartel (es decir, dar la orden de que no quede ningún adversario vivo).

También se les atribuyen los crímenes de guerra de saqueo, matar o herir a traición (a través de engaños prohibidos); y de usar minas antipersonales que causan sufrimientos innecesarios.

Además, deberán responder por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de la población, desaparición forzada, tortura y persecución. Por su gravedad, estos hechos no pueden amnistiarse, es decir, no pueden recibir perdón judicial.

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Lo que sigue en el proceso. Los nueve exFarc tendrán 20 días hábiles para aceptar o no la imputación hecha por la JEP. Si aceptan seguirán el camino de las sanciones propias que no implican cárcel por aceptar toda la responsabilidad en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Pero si no aceptan serán enviados a la Fiscalía de la JEP que es la Unidad de Investigación y Acusación y presentados a juicio y de ser vencidos podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.

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Con motivo de la caravana de Halloween prevista para este sábado 31 de octubre, en Armenia se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) porque se espera la participación de 5000 motociclistas

Así fue determinado por la alcaldía de Armenia, desde donde informaron que la caravana iniciará a partir de las 10:00 de la noche, con punto de encuentro en el estadio Centenario. Durante el recorrido, los participantes contarán con el acompañamiento de la Policía Nacional y de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta), entidades que estarán al frente de las acciones de control y seguridad vial.

el secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, confirmó la instalación del PMU el 31 de octubre, desde donde se coordinarán las acciones necesarias en materia de seguridad, convivencia y atención de cualquier eventualidad.

En tal sentido, el Gobierno de Armenia hizo un llamado a los padres de familia y cuidadores para que, durante las celebraciones de Halloween, refuercen las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes.

Recomienda verificar que los dulces tengan empaques en buen estado y procedencia confiable, así como revisar los disfraces y las máscaras para evitar dificultades respiratorias o situaciones que pongan en riesgo su integridad, especialmente en lugares con alta afluencia de público.

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La ruta partirá del estadio, en dirección a la glorieta de Malibú, y continuará por los barrios Pinares y Bosques de Pinares. Posteriormente, tomará la vía 50, atravesará el sector de Los Naranjos y llegará a la glorieta de Platinos para salir por el sector de la carrilera.

El recorrido seguirá por los puentes de la calle 26, pasará por detrás de Hierros de Occidente y continuará por la avenida de Los Camellos, en inmediaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Desde allí, tomará la calle Segunda hacia la avenida Centenario, seguirá por la avenida 19 Norte hasta el sector del Portal del Quindío y continuará por Aborígenes.

Finalmente, la caravana descenderá por la avenida Centenario y regresará por la carrera 19 hasta llegar nuevamente al estadio.

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La Administración Municipal hizo un llamado a los motociclistas para que participen de manera organizada, respeten las normas de tránsito y acaten las indicaciones de las autoridades durante todo el recorrido.

Entre las medidas anunciadas se encuentran: Prohibida la participación de menores de edad en la caravana, No se permitirá el uso de harina de trigo, Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes durante la actividad. No se permitirá el uso de pólvora.

Al finalizar la caravana, los participantes deberán retirarse del lugar, sin realizar concentraciones posteriores o los denominados remates. Se recomienda mantener el orden, evitar maniobras peligrosas y respetar la vida de los demás actores viales.

Adicionalmente, se informó que las estaciones de servicio de gasolina de la ciudad prestarán atención hasta las 10:00 de la noche.

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El secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, invitó a los motociclistas a contribuir al desarrollo de una caravana segura y pacífica, que pueda convertirse en un referente para otras ciudades del país por su organización y comportamiento ciudadano.

La invitación de las autoridades es a disfrutar de la celebración con responsabilidad, respetar las restricciones establecidas y atender las instrucciones de los organismos de seguridad y tránsito.

El objetivo es que la caravana transcurra en paz, sin poner en riesgo la vida de los participantes ni la seguridad de la comunidad.

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Con el propósito de mantener una Armenia limpia durante las celebraciones de Halloween, Empresas Públicas de EPA a través de la Subgerencia de Aseo, activó un plan especial de limpieza para este sábado 31 de octubre, que contempla el refuerzo de las labores de barrido con personal adicional durante toda la jornada en los sectores centro y norte de la ciudad, zonas en las que se prevé una mayor generación de residuos durante esta fecha, para mantener limpios los espacios públicos durante las celebraciones.

Para garantizar la atención de estos sectores a lo largo del día, la entidad dispuso cerca de 40 operarios de barrido adicionales, quienes se encargarán de reforzar las labores de limpieza y contribuir al mantenimiento de calles y espacios públicos en condiciones adecuadas durante la jornada.

EPA invita a los ciudadanos a sumarse a este esfuerzo mediante la disposición correcta de los residuos, evitando arrojar envolturas de dulces, empaques y otros desechos a las calles.

La entidad recuerda que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida y que el compromiso de la comunidad es fundamental para disfrutar de un Halloween responsable con el medioambiente y con Armenia.

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En noticias judiciales, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la necesidad de aplicar un control militar en zonas específicas de Bogotá, para evitar la expansión de organizaciones criminales y ordenó la militarización en Cúcuta por la ola de violencia.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez destacó que el Quindío es de los pocos departamentos a nivel nacional que no tienen ninguna situación de orden público a raíz de las organizaciones terroristas por lo que dijo que el presidente genera corredores de seguridad donde hay presencia de esos grupos.

“Es muy importante decirles a todos los armenios que el Quindío es de los pocos departamentos que no tiene ninguna situación de orden público derivada de la guerrilla, derivada de grupos organizados terroristas ni nada similar. Entonces, digamos lo que está haciendo nuestro presidente es generar corredores de seguridad donde haya esa presencia de los GAO, de los grupos terroristas y demás”, manifestó.

Fue claro que a pesar de lo anterior han tenido el apoyo permanente del Ejército en las diferentes intervenciones que realizan en los sectores de la capital quindiana para garantizar la seguridad que se refleja en la disminución de delitos.

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“Aquí afortunadamente no tenemos esa presencia, aunque también es fundamental decir que el apoyo de nuestro Ejército Nacional en Armenia ha sido fundamental. Todos los armenios han visto las capacidades que en los últimos meses ha puesto el Ejército a disposición de la ciudad”, dijo.

Añadió: “Eso se refleja en los índices de seguridad que están bajando frente al tema de homicidios, frente al tema de armas y demás. Entonces, sigue siendo un trabajo muy de la mano de todas las autoridades de seguridad”.

Considera es fundamental el trabajo articulado que se realiza de la mano con Policía y Ejército para afrontar las problemáticas de seguridad.

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La Policía Quindío en desarrollo de actividades de registro, control a personas y verificación de antecedentes a vehículos, logra la captura de un hombre de 21 años de edad por el delito de receptación en el municipio de Montenegro.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 20 con carrera 5, sector céntrico, donde los policiales realizaban labores preventivas y de control. Durante la intervención, verificaron un teléfono celular que portaba el ciudadano, estableciendo que el equipo registraba una denuncia vigente por hurto.

De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, el dispositivo móvil, avaluado en aproximadamente $2.300.000, figuraba como elemento hurtado mediante denuncia instaurada el 21 de octubre de 2026 en la capital quindiana.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a materializar la captura del sujeto por el delito de receptación y a la incautación del equipo móvil, dejándolos a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso judicial correspondiente.

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La Policía Quindío mediante la ejecución de planes de vigilancia y control adelantados en Armenia, logra la captura de un ciudadano de 42 años de edad quien era requerido por las autoridades judiciales, por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Las Colinas, sobre la Manzana 3 Sector 6, cuando los policías que realizaban labores de patrullaje observaron al ciudadano y procedieron a practicarle un registro a persona y la consulta de antecedentes judiciales.

Durante la verificación, las autoridades evidenciaron que sobre esta persona recaía una orden de captura vigente, emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia.

La orden judicial contaba con una prórroga expedida el 11 de septiembre de 2026, motivo por el cual los uniformados hicieron efectiva su captura y lo dejaron a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.

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En Armenia, un habitante en condición de calle lanzó piedras contra una vivienda, porque los residentes le solicitaron que se retirara del lugar donde dormía en la puerta.

El hecho se registró en la carrera 12 con calle 9 en Armenia, donde los residentes han denunciado en varias oportunidades los problemas de orden público, salubridad y bienestar no solo por la presencia de esta población, sino por la agresividad que algunas de estas personas representan.

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Faber Buitrago dueño de la casa que fue atacada con piedras provocando daños y vandalismo por parte de un habitante en condición de calle expreso su preocupación por lo que está viviendo la ciudad de Armenia con una parte de esta población en las calles, comunas y barrios de la capital del Quindío.

Y explica “Sumamente preocupados nos encontramos los ciudadanos de Armenia con un tema que está afectando la convivencia ciudadana, la seguridad, el desarrollo económico de nuestra capital y es el incremento alarmante de habitantes de calle”

Y el tema es que va acompañado de todo lo que genera esta problemática y es vandalización de semáforos, robos de acometidas, no solo a las empresas de a la empresa de energía y energía sino también las acometidas de los hogares de las personas y de los establecimientos comerciales”

También tenemos ahí una problemática grande es que eh constantemente ellos se acuestan en los garajes o en las puertas de las casas y cuando ya los propietarios necesitan salir, movilizarse o les piden que se retiren, pues ellos reaccionan violentamente y a tal punto de ya estar agrediendo. Ese fue el caso esta semana que nos pasó al pedirle al señor habitante de calle que se retirara, pues la emprendió a tirarnos piedras y pues lógicamente pudimos resguardarnos, pero la puerta la deterioró.

Entonces, estamos expuestos a que en un momento dado haya pues también un caso lamentable de una agresión de esas y termine una persona en el hospital o terminemos en muy mal estado producto de esa intolerancia que se está dando en estos momentos. La policía se le pide el favor y ha estado actuando, tiene el plan despertar, pero es insuficiente la capacidad que ellos tienen.

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Esto es un tema más de política pública, y por eso estamos haciendo ese llamado hoy, porque vemos que las eh autoridades locales y departamentales pues eh habrán hecho algunas cosas, pero son insuficientes y este tema se salió, se desbordó, ya no hay control.

Por eso es un llamado al Gobierno Nacional dentro de esta política que se está liderando de eh de seguridad eh en las ciudades, a ver si priorizan a Armenia con esta problemática, dijo el líder ciudadano

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El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez explicó “Es muy importante decir que hemos sido muy claros desde la Alcaldía de Armenia y se le ha solicitado a nuestra Policía Nacional que en el momento en que el habitante de calle pierda esa condición de habitante de calle y se vuelva un delincuente porque agrede a alguien con arma blanca, porque genera un daño en bien ajeno que es un delito, cuando consume estupefacientes en lugares no, la Policía va a entrar a actuar de inmediato judicializar y poner a disposición de la Fiscalía esta persona

Y agrega “el habitante de calle, la persona que ha decidido asumir esta condición, es un derecho que está protegido en nuestra Constitución Nacional y frente a eso no se puede hacer nada, pero cuando la persona ya incurre en un delito, cambia esa condición de habitante de y lo convierte en un presunto delincuente.

El funcionario subrayó “muy importante las denuncias, si no hay denuncia por el daño de bien ajeno, es un delito querellable y al ser el delito querellable se requiere que la persona que fue víctima del delito actúe ante las autoridades judiciales, en este caso la Fiscalía o la misma Policía Judicial para que pueda ser judicializado en debida forma, si no, no va a pasar nada”

Según datos de la alcaldía de Armenia, en la ciudad hay más de 1400 habitantes en condición de calle.

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La Alcaldía de Armenia adelantó una mesa de trabajo conjunta con los representantes del Fondo Milagro en la región, para continuar en la definición de los parámetros y procesos de las futuras entregas de alivios y avanzar en las acciones orientadas a la recuperación de las familias afectadas, la reconstrucción de sus vidas y la protección de su patrimonio, luego del sismo del pasado 10 de agosto.

Este espacio de articulación busca precisar los aspectos necesarios para avanzar en la atención de la población, en coordinación con la Presidencia de la República, con el propósito de construir soluciones frente a las afectaciones que han impactado a los hogares armenios.

Durante la mesa también se abordaron temas relacionados con futuras demoliciones y alternativas para vivienda nueva, asuntos fundamentales dentro de las acciones proyectadas para acompañar a las familias en la recuperación de sus condiciones de vida.

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La Octava Brigada y de la Asociación Nacional de Acción Social del Ejército, Anase entregaron ayudas, mercados y materiales a dos mujeres soldado que resultaron damnificadas por el terremoto del 10 en el Quindío.

La soldado Eymy Catherine Patiño Patiño, orgánica del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 8, y Sandra Lorena Arango, funcionaria del Batallón de Artillería de Campaña N.° 8, comparten una historia marcada por la esperanza y la solidaridad.

Tras las afectaciones ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, ambas recibieron el apoyo de la Octava Brigada y de la Asociación Nacional de Acción Social del Ejército, Anase, un gesto que llegó en un momento difícil y que representa mucho más que una ayuda material.

Para la soldado Eymy Catherine Patiño recibir electrodomésticos de primera necesidad significa contar con elementos esenciales para su hogar y avanzar en la recuperación de su cotidianidad.

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Por su parte, Sandra Lorena Arango recibió materiales de construcción destinados al mejoramiento de su vivienda, una ayuda fundamental para afrontar las dificultades que dejó esta emergencia. Detrás de cada aporte hay una historia, una necesidad atendida y un mensaje de acompañamiento.

Esta labor solidaria fue posible gracias a la disposición de la directora de Anase, Capítulo Armenia, quien, con sensibilidad y compromiso social, promovió acciones orientadas a acompañar a los integrantes de la familia militar afectados por la emergencia.

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La Asamblea Departamental del Quindío aprobó en segundo debate el Proyecto de Ordenanza No. 017 de 2026, mediante el cual se actualiza el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. La iniciativa busca fortalecer la capacidad institucional del departamento, no solo para atender oportunamente las emergencias y los desastres, sino también para avanzar en acciones de prevención y preparación ante posibles situaciones de riesgo.

El proyecto contempla la definición de una fuente de financiación directa y fija para la gestión del riesgo, así como disposiciones específicas para la protección y atención de los animales en situaciones de emergencia.

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La senadora animalista Andrea Padilla a través de redes sociales se refirió al presunto criadero de perros y gato que fue desmantelado por la alcaldía de Armenia el 19 de octubre

Y explicó “Los 14 animalitos fueron aprehendidos en el marco del proceso policivo. 10 perritos, cuatro gatitos que fueron conducidos al albergue municipal gracias a la policía ambiental, a la alcaldía de Armenia y a la gobernación. Todos los animales fueron hallados con un menoscabo gravísimo en su salud.

Y detalle el estado de los animales “Otitis confetides, enfermedad periodontal, dermatitis, garrapatas, infecciones oculares, laceraciones, hiperqueratosis nasal, uñas largas, además de una gatica gestante y una perrita en celo conviviendo con dos machos enteros y gaticos confinados entre cajones. También hallaron agua con lama, alimento en descomposición, medicamentos vencidos y hormonales reproductivos”

Todo esto hace parte del acervo probatorio que ya está estudiando el inspector de policía para ojalá hacer justicia en el marco de la ley Ángel y aplicarle y a los responsables las sanciones más severas. La pena más alta, la sanción, la multa, inhabilidades, prohibición de tenencia de animales. La buena noticia es que alegatos juristas, la doctora Juliana Franco, se constituirá como tercero interviniente.

Agradecemos a la alcaldía, a la gobernación, a la policía ambiental, a los denunciantes y sea la oportunidad de decir que vamos firmes con nuestro proyecto de ley, los animales no son mercancía, puntualizó la senadora Padilla.

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En las instalaciones de la Finca El Agrado, el Comité de Cafeteros del Quindío llevó a cabo el acto oficial de posesión de los representantes de los Comités Departamental y Municipales para el periodo institucional 2026–2030, en una jornada que reunió a 132 líderes gremiales encargados de asumir la vocería de más de 5.300 familias caficultoras de la región.

Durante la apertura, la Dirección Ejecutiva resaltó la legitimidad democrática del proceso electoral, que alcanzó una participación del 77,5 % en el departamento.

Esta jornada permitió renovar el 45 % de los líderes e integrar un histórico 42 % de presencia femenina, representado por 56 mujeres electas.

El acto cobra un significado especial al enmarcarse en los 60 años de fundación del Comité del Quindío y en el camino al Centenario de la FNC en octubre de 2027, motivo por el cual los posesionados asumieron el compromiso de ser los “Líderes del Centenario”.

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Al tomar juramento, los nuevos dignatarios ratificaron solemnemente ante Dios, la Patria, la FNC y sus comunidades el compromiso de cumplir los Estatutos y el Código de Ética, ejerciendo sus cargos con transparencia, probidad e independencia no partidista.

En su intervención, José Martín Vásquez Arenas director del comité de Cafeteros detalló la hoja de ruta estratégica para el centenario. Entre las prioridades inmediatas destacan la reconstrucción de fincas y beneficiaderos afectados por un reciente sismo, el impulso a la renovación de cafetales adaptados al cambio climático, la optimización de la Central de Beneficio y la mejora de vías terciarias.

En el ámbito comercial, la entidad le apostará a la calidad mediante el Centro de Industrialización Regional de Café (CIR), la consolidación de las Tiendas de Café El Agrado y la potenciación de los almacenes de provisión, el programa de agua y la planta de fertilizantes.

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Siguen los cambios y nombramientos en la gobernación del Quindío, en las últimas horas el ingeniero electrónico Wilson Andrés Ramos Herrera fue designado como nuevo Secretario TIC departamental, asumiendo este reto con una agenda centrada en la conectividad, la innovación y el cierre de brechas digitales.

Reemplaza en el cargo a Jhon Mario Liévano que en las ultimas se conoció que asumió cargo como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de la Superintendencia de la Economía Solidaria

Por directriz del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, Julio César Cortés Pulido asume nuevamente la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Quindío, desde donde tendrá la responsabilidad de liderar los procesos agrícolas, pecuarios y ambientales del departamento, con el propósito de impulsar el desarrollo rural y contribuir al bienestar de las familias campesinas.

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La secretaria (e) de Educación departamental Ángela María Marín Valencia posesionó, en sesión del Consejo Superior de la Universidad del Quindío, a la abogada Luz Amparo Bueno Díaz como representante del Gobierno Nacional en dicho organismo.

La nueva vocera del Ministerio de Educación ante la máxima instancia del alma máter, es reconocida por su rol como Procuradora de Familia, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, desde donde adelantó acciones relacionadas con redes de inclusión social y protección de jóvenes de la mano de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Quindío o la fundación Faro.

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Laboratorio de Salud Pública del Quindío registra un avance cercano al 60% de la obra

La gobernación del Quindío lideró la mesa de trabajo número 15 para evaluar los avances del proyecto de modernización del Laboratorio de Salud Pública Departamental, un espacio estratégico que contó con la participación de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Aguas e Infraestructura, la Contraloría Departamental, los veedores, el contratista y los interventores de la obra.

Durante el encuentro se ratificó que el proyecto, que contempla una construcción de cerca de 4.296 metros cuadrados, registra actualmente un avance general del 59,84%.

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El Centro de Interés de Robótica Cisurbots, de la Institución Educativa Ciudadela del Sur, alcanzó el tercer puesto en Enjoy AI Colombia 2026, resultado que le otorgó un cupo para representar a Colombia en la final mundial de robótica, prevista en China del 4 al 6 de diciembre.

Este logro se suma a otros resultados destacados del equipo en competencias de ciencia, tecnología e innovación. En las Olimpiadas STEM sobresalieron con el proyecto Aquavenus, mientras que en la World Robot Olympiad (WRO) obtuvieron medalla de plata con SeñaBot Cafetero.

Ahora, Cisurbots se prepara para un nuevo desafío: llevar la creatividad, el conocimiento y el talento colombiano a la final mundial en China.

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El Colegio Comfenalco obtuvo el noveno puesto a nivel nacional, entre las instituciones educativas de calendario A, según la medición consolidada de las Pruebas Saber 11 del Icfes del 2026 y la clasificación de colegios de Milton Ochoa. En la misma clasificación, alcanzó la posición 14 sumados los resultados con el calendario B.

Cabe destacar que logró el puntaje más alto en la ciudad de Armenia y los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca y Tolima en el calendario A.

Con una calificación global de 365, 13 puntos más que en la vigencia 2025, la institución reafirma el rigor, la excelencia académica y la calidad de sus procesos pedagógicos, al tiempo que la posiciona como un referente en la formación de jóvenes preparados para afrontar con éxito los retos de la educación superior.

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El Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado al Doctorado en Ciencias Agroindustriales de la Universidad del Quindío. Este aval permitirá al alma mater avanzar hacia la apertura de un nuevo programa académico orientado a fortalecer y potenciar la investigación, la innovación y los procesos productivos e industriales de la región y el país.

El registro calificado tiene una vigencia de siete años y es resultado de un proceso liderado por la Decanatura de la Facultad de Ciencias Agroindustriales, encabezada por Víctor Dumar Quintero Castaño

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Los municipios de Génova, Filandia, Quimbaya, Montenegro fueron incluidos dentro del proyecto pueblos milagro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR, Fundación Santo Domingo, Fundación Pintuco y otros aliados.

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Desde hoy se inicia el festival Sabe a Quindío donde 159 restaurantes ofrecerán platos con el precio 2x1 apuntando a la reactivación económica post terremoto

Del 30 de octubre al 8 de noviembre, disfruta platos en promoción 2x1 en más de 150 restaurantes participantes de diferentes municipios del departamento. Conoce los restaurantes, consulta las promociones y planea tu ruta desde hoy en sabeaquindio.com

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El director general del Sena Fray Ricardo Torres Castro estuvo en Armenia en el Encuentro Regional de Directivos del Eje Cafetero, un espacio orientado donde se proyecta el rumbo del SENA 2026 - 2030, con un trabajo conjunto entre el nivel nacional y las regionales, encaminado a responder a las necesidades reales de aprendices, emprendedores y comunidades, fortaleciendo la formación, el empleo y el emprendimiento en cada territorio.

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En deportes, a las 11 de la mañana la selección femenina del Quindío del fútbol de salón enfrentará a Atlántico en los cuartos de final del torneo nacional clasificatorio femenino de futbol de salón a Juegos Nacionales 2027, en Yopal Casanare.

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De otro lado, los deportistas de la Liga Quindiana de Atletismo afrontarán el Campeonato Nacional de Mayores, que se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en Bucaramanga, Santander. El equipo estará integrado por 11 atletas que buscarán dejar en alto los colores del departamento.

Luis Alfredo Hernández y Duván Camilo Grueso competirán en los 100 y 200 metros; Miguel Cifuentes, Manuel Fernando Henao, Adrián Alejandro Mendoza y Kevin Andrés Agudelo participarán en los 800 metros. Además, Adrián Mendoza y Kevin Agudelo integrarán el relevo 4x400 junto con Camilo Andrés Redondo y Juan José Guarumo, quienes también correrán en pruebas individuales. Valeria Sofía George competirá en los 100 metros vallas y salto alto; María Fernanda Montoya lo hará en los 5.000 y 10.000 metros planos, y Johan Mauricio Huila participará en lanzamiento de bala y disco.

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Finalmente, sábado y domingo será de doblete de partidos de la liga nacional de fútbol de Salón en el coliseo del café de Armenia.

Mañana sábado 31 de octubre a las 6:00 PM Caciques del Quindío Junior vs Guerreros F.S. Putumayo y a las 8:00 PM Caciques del Quindío vs Real Caldas F.S Alcaldía de Manizales

Y el domingo 1 de noviembre de 2026 – coliseo del café 6:00 PM Caciques del Quindío Junior vs Pódium Colombia y a las 8:00 PM Caciques del Quindío vs Occidente Tierra de Leyendas