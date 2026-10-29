Jueves 29 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Luego de que un juzgado de Armenia declarara en desacato a una acción de cumplimiento al alcalde de esta ciudad James Padilla y al director de Planeación y les dio cinco días para que respondan a la orden judicial relacionada

En diálogo con Caracol Radio Armenia, Diego Fernando Ramírez, el director de Planeación se mostró sorprendido por este incidente y aseguró que van responder dentro de los términos de ley, pero explicó que ha pasado con el cumplimiento de este fallo.

Y agregó “la Universidad del Quindío específicamente nos entrega la microzonificación sísmica desarrollada después del terremoto, estamos hablando hace mes y medio, nos entregan documentos técnicos elaborados por este proyecto y nosotros, hacemos, lo pertinente, los revisamos y se enviaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que validaran estos documentos, que es como medida inicial que se tiene después de que ellos nos envíen esa validación de estos documentos”

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

“Nosotros debemos proceder a la aprobación a través de acuerdo municipal, es decir, tenemos que ir al concejo para que ellos, adopten esta herramienta y de esta manera incluir este documento en el ordenamiento territorial, como ven es un trámite que hay que surtir” dijo el funcionario.

Y fue claro en manifestar “nosotros como administración no podíamos haber hecho inversiones, en este caso porque como les digo, era un proyecto que en su momento fue financiado con recursos de regalías y como ya estaba en curso, pues el municipio no podía invertir recursos adicionales porque no sería como un detrimento patrimonial”

Subraya “por eso el municipio, se quedó a la espera de que la Gobernación a través de este proyecto financiado con regalías nos entregaran los productos y eso fue hace mes y medio y nosotros hicimos lo pertinente para enviarlos de manera rápida y poder tener esta herramienta adoptada”

Sorprendidos con la decisión del juez, Diego Fernando Ramírez, el director de Planeación: Vemos con sorpresa que la juez dice que la actual administración no ha hecho nada para precisamente adoptar esta microzonificación sísmica y por eso el desacato y nos coge con sorpresa porque esta administración es la que ha hecho más en este tema, porque recibimos los estudios y precisamente se mandaron a validación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, tres homicidios se han registraron entre el 25 y el 27 de octubre en el departamento del Quindío según el reporte oficial de la Policía

El domingo 25 de octubre fue asesinado con arma de fuego un hombre en el barrio Centenario de Armenia identificado como Julio Alfredo Ruíz Zuluaga de 40 años de edad

Ese mismo día se reportó otro homicidio en el sector de Los Milagros también en Armenia donde fue lesionado con arma corto punzante un hombre identificado como José Luis Sierra, quien fue trasladado hasta el Hospital del Sur, donde posteriormente falleció.

Más información Miércoles 28 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Gracias a la reacción inmediata de las patrullas policiales, fue hallada el arma utilizada en la agresión y capturado en flagrancia un hombre de 31 años de edad, quien habría agredido a la víctima.

La Policía Nacional en desarrollo de actividades de vigilancia y control, logra la captura en flagrancia de un hombre conocido con el alias de “El Costeño”, de 31 años de edad, señalado de presuntamente haber cometido un homicidio en el sector El Milagro de la ciudad de Armenia.

Al parecer, el hoy capturado habría lesionado con arma corto punzante a un ciudadano identificado como José Luis López Sierra, de 25 años de edad. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Gracias a la rápida reacción de las unidades policiales, fue posible la captura del presunto agresor, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos que se le atribuyen.

De acuerdo con los registros judiciales, el capturado presenta cuatro anotaciones por diferentes conductas delictivas, entre ellas homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y lesiones personales

Y el tercer asesinato el martes 27 de octubre en el municipio de La Tebaida en la vereda La Argentina donde fue ultimado con arma de fuego el ciudadano Marco Antonio López Orozco de 54 años de edad.

Junto al cuerpo fue hallada una motocicleta en la que al parecer se movilizaba la víctima al momento de los hechos, la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía investigan estos hechos para determinar móviles y autores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, desde el 1 de enero a la fecha, la Policía ha capturado 942 personas en el departamento del Quindío.

En lo que va corrido del 2026, la Policía ha incautado 6.398.744 gramos de marihuana es decir más de 6 toneladas de este alucinógeno, 4.671.158 gramos de cocaína lo que representan 4 toneladas y media de este estupefaciente, además de 45.953 gramos de base de coca, 6.321 gramos de bazuco y 91 gramos de heroína

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Quindío logró importantes resultados operativos en los municipios de Circasia, Filandia y Armenia, en desarrollo de las acciones encaminadas a combatir el hurto de vehículos y fortalecer la seguridad ciudadana, así como en los corredores viales del departamento, permitiendo la recuperación de tres motocicletas y la captura de dos personas por diferentes delitos.

En un primer caso, gracias a la rápida reacción de las unidades policiales y al apoyo de las cámaras inteligentes del proyecto Guardián, fue capturado un hombre de 28 años de edad, conocido con el alias de “Cosita”, por el presunto delito de receptación.

Los hechos se presentaron luego de que el sistema tecnológico detectara una motocicleta que transitaba por la salida de Circasia hacia Montenegro. Tras verificar la información del vehículo en las bases de datos institucionales, se estableció que presentaba reporte por hurto desde el pasado 1 de agosto de 2026.

De manera inmediata se activó un plan candado coordinado por el operador de despacho, permitiendo que las patrullas interceptaran el automotor frente al Parque de los Abuelos. En el lugar fue capturado el conductor y recuperada la motocicleta. Según los registros judiciales, el capturado presenta anotaciones por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un segundo resultado operacional, uniformados del Cuadrante Vial 3, durante actividades de control y verificación, capturaron a un ciudadano de 26 años de edad en el kilómetro 15+200 de la vía Armenia - Pereira, sector Cruces.

Durante el procedimiento, los policías solicitaron la documentación de una motocicleta y realizaron la inspección de sus sistemas de identificación, evidenciando que tanto el número de chasis como el de motor presentaban alteraciones mediante regrabado.

Ante esta situación, el ciudadano fue capturado por el presunto delito de falsedad marcaria y puesto a disposición de la Fiscalía 21 Local de Salento. Asimismo, la motocicleta fue inmovilizada y, tras los procedimientos de rigor, recuperada y entregada a su legítimo propietario.

En otro procedimiento adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal, fue recuperada una motocicleta que había sido hurtada momentos antes en el barrio La Pavona de Armenia.

De acuerdo con la información recopilada, el vehículo había sido sustraído de un parqueadero luego de que la víctima lo dejara con las llaves puestas. Gracias a las labores investigativas y de verificación realizadas en el sector, los uniformeados ubicaron la motocicleta abandonada en vía pública cerca de la glorieta de La Pavona.

Durante la inspección del lugar, las llaves del automotor fueron encontradas al interior de una caneca de basura, permitiendo posteriormente la devolución del vehículo a su propietario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Acciones coordinadas entre patrullas de vigilancia e investigadores de la Policía permitieron ubicar y recuperar bienes hurtados avaluados en más de $1.900.000 en el municipio de Circasia bajo la modalidad conocida como “ventosa”.

Los hechos se registraron durante la madrugada, cuando una persona, al parecer habitante en condición de calle, ingresó a la microempresa y sustrajo diversos elementos

De acuerdo con las labores adelantadas por los uniformados, el establecimiento afectado contaba con cámaras de seguridad, lo que permitió obtener registros audiovisuales y la identificación física del presunto responsible. Esta información fue compartida de manera inmediata con las patrullas de vigilancia para adelantar su búsqueda y localización, teniendo en cuenta las características observadas.

Durante el despliegue operativo orientado a prevenir nuevos hechos que afectaran la seguridad y convivencia ciudadana, los policías detectaron nuevamente al presunto implicado al día siguiente, también en horas de la madrugada, portando un compresor avaluado en aproximadamente 1 millón de pesos.

El hombre al notar la presencia de la fuerza pública, emprendió la huida hacia una zona boscosa, abandonando el elemento.

Posteriormente, mediante la recolección y análisis de grabaciones de cámaras de seguridad realizada por la Unidad Básica de Investigación Criminal, se logró establecer contacto con las víctimas y ubicar los lugares donde presuntamente habían sido comercializados los objetos hurtados, permitiendo su recuperación.

Entre los elementos recuperados se encuentran 02 grameras digitales, 01 radio, 01 extintor, 01 compresor y elementos de construcción.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Nacional, en articulación con la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial Municipal, desarrolló un operativo del “Plan Toma Localidades” en diferentes sectores de Calarcá, con una captura, 16 comparendos y 24 motocicletas inmovilizadas, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y prevenir hechos delictivos.

Los barrios El Porvenir, el sector de la carrera 25, la avenida Colón y la zona comercial de Calarcá fueron intervenidos durante una jornada de seguridad liderada por la Policía Nacional, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial y diferentes especialidades policiales

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el fin de promover la sana convivencia y fortalecer la cultura de paz entre los ciudadanos, la Alcaldía de Calarcá, a través de la Secretaría de Gobierno, realizó dos jornadas de desarme en los barrios Santander y Giraldo, con el apoyo de diferentes dependencias municipales y la Policía Nacional.

La Secretaría de Gobierno de Calarcá realizó dos jornadas de desarme voluntario en los barrios Santander y Giraldo. Durante las actividades, la comunidad tuvo la oportunidad de entregar armas de manera voluntaria y participar en rifas de mercados como incentivo para fortalecer la participación ciudadana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, un habitante en condición de calle lanzó piedras contra una vivienda, porque los residentes le solicitaron que se retirara del lugar donde dormía en la puerta.

El hecho se registró en la carrera 12 con calle 9 en Armenia, donde los residentes han denunciado en varias oportunidades los problemas de orden público, salubridad y bienestar no solo por la presencia de esta población, sino por la agresividad que algunas de estas personas representan.

Por eso hacen un llamado de SOS al gobierno local, regional y nacional para que enfrente el problema de habitantes de calle que está desbordado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante las celebraciones de Halloween aumenta el consumo de productos y la generación de residuos, especialmente envolturas de dulces y empaques. Por esta razón, Empresas Públicas de Armenia EPA invita a los ciudadanos a disfrutar de estas fechas con responsabilidad ambiental, procurando que las actividades y reuniones no se conviertan en focos de acumulación de basuras en las vías y espacios públicos de la ciudad.

La entidad recuerda la importancia de disponer los residuos adecuadamente, respetar los días y frecuencias establecidos para la recolección y evitar arrojar basuras a las calles.

Asimismo, hace un llamado especial a padres de familia, niños y organizadores de eventos para que depositen las envolturas de dulces en recipientes destinados para este fin, pues estos residuos pueden llegar a los sumideros y obstruir las alcantarillas, dificultar el drenaje de las aguas lluvias y aumentar el riesgo de inundaciones.

EPA reitera que mantener una Armenia limpia es una responsabilidad compartida entre la entidad y la comunidad. Por ello, invita a los armenios a celebrar Halloween con conciencia ambiental, evitar la formación de puntos de mala disposición y contribuir al cuidado de los espacios públicos, para que la diversión de estas fechas también esté acompañada de compromiso con la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un congresista del Quindío dijo que al gobierno nacional no le interesan los damnificados por el terremoto del 10 de agosto porque nada que funciona el fondo milagro ni asisten a los debates en el congreso.

Estamos hablando del representante a la cámara del pacto histórico Miguel Grisales que señaló “Vemos con mucha preocupación la reiterada solicitud de aplazamiento del Gobierno Nacional frente a todo lo que tiene que ver con las gestiones de la reconstrucción del terremoto”

Y añadió “Nuevamente para la Comisión Bicameral del Seguimiento a la reconstrucción pide el Ministerio de Hacienda, eh pide la Unidad de Gestión del Riesgo y el Fondo Milagro aplazamiento porque no tienen con qué mostrar a los congresistas y mucho menos a los colombianos.

Nuevamente no tenemos fechas para las audiencias públicas en los territorios en el departamento del Quindío que teníamos presupuestado una audiencia pública en Quimbaya y en Montenegro, pues lastimosamente no tenemos nuevas fechas para estas audiencias y el Gobierno Nacional en este momento entonces no está en la disponibilidad ni en la disposición más bien de escuchar a los quindianos que están siendo en este momento víctimas de la no operancia de este gobierno.

Entonces sí tenemos mucha preocupación de esto. Hoy dejamos una constancia en ese mismo sentido porque lo que está mostrando este gobierno es que no le interesan las víctimas del terremoto y nosotros pues seguimos sin poderle dar respuestas a los colombianos y a los quindianos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío confirmó que a partir del 2 de diciembre entrará a operar una nueva aerolínea para recuperar los vuelos internacionales

Recordemos que el aeropuerto internacional El Edén de Armenia se quedó sin vuelos internacionales en el mes de mayo de este año con el cierre de operaciones de la aerolínea Spirit Airlines que tenía vuelos todos los días hacía Estados Unidos.

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis informó que habrá un vuelo directo desde Armenia hacia Miami con una aerolínea de bajo costo lo que permitirá fortalecer la competitividad, la conectividad y el turismo.

Señaló que se trata de una aerolínea nueva y de bajo costo para recuperar los vuelos internacionales puesto que actualmente el aeropuerto no cuenta con aerolíneas comerciales operando de forma permanente hacia destinos en el exterior.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Destacó que la nueva aerolínea entrará a operar a partir del próximo 2 de diciembre lo que será gratificante para el departamento entendiendo que el proceso ha sido muy complejo.

Es de resaltar que en medio de la contingencia por el terremoto y las afectaciones que sufrió el aeropuerto de Pereira hubo una frecuencia temporal de la aerolínea Copa en la ruta Armenia - Ciudad de Panamá y viceversa desde el aeropuerto internacional el Edén de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Miguel Grisales votó a favor y la reforma pensional de Petro es realidad

El representante Miguel Grisales manifestó su orgullo por cumplirle al país en esta jornada decisiva. “Hoy dimos un paso muy importante para hacer realidad la reforma pensional del Gobierno del Cambio. Desde la Cámara de Representantes cumplimos con la tarea de corregir aspectos de trámite señalados por la Corte Constitucional, defendiendo el contenido de una reforma que representa una conquista histórica para millones de colombianas y colombianos”, afirmó el congresista.

Con este logro legislativo, se pone fin a décadas de exclusión para las poblaciones más vulnerables del país. Uno de los pilares más significativos de esta reforma es el reconocimiento directo al trabajo de cuidado de las mujeres en el país.

El articulado aprobado otorga una reducción de hasta 150 semanas de cotización para las madres, bajo las condiciones que establece la ley, valorando formalmente la crianza y el hogar.

“Quiero destacar especialmente un avance para las mujeres: reconocer que criar hijos y cuidar de una familia también tiene un valor para nuestra sociedad. Por eso, la reforma contempla una reducción de hasta 150 semanas de cotización para las madres, bajo las condiciones establecidas en la ley. También avanzamos en el reconocimiento de las realidades de nuestros campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes”, explicó Miguel Grisales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Comerciantes afectados por las obras del deprimido de bomberos en Armenia aseguran que, aunque permanecen en la zona a pesar de las afectaciones económicas otros se han retirado del lugar porque quebraron debido a la baja presencia de visitantes y clientes y por ende cero ventas.

Patricia Montealegre administradora del Absoluto Mall ubicado sobre la calle segunda norte a media cuadra de la obra y administradora del asadero Míster Carbón fue clara en manifestar “ha sido un poco caótico porque este mall en cierta forma es nuevo pero varios inquilinos se han ido quebrados debido a la obra. Hay que decirlo, quebrados.

De aquí se fueron dos para otros locales, pero hemos tenido pues como mucho movimiento en ese caso, porque pues primero la obra de la EPA cerró la calle completamente, fueron 2 meses y ahorita que fueron seis realmente que se llevaron. Entonces eso condujo solamente a que el mall se fuera mucha gente como del sector. De la cuadra se fue se fueron como cuatro personas. Una tienda de mascotas, bueno, gente que está fuera del mall, pero también pues hacen parte del sector

La líder comerciante agregó “terminó la obra de EPA y ya se estaba moviendo porque eso era antes muy solo. Ya se estaba moviendo y pum, cayó esta obra, se dañó todo. Ahora empatamos con el intercambiador. También ha sido caótico, he visto que se han ido varias personas por ese sector, otros que recién llegaban también. Y seguimos nosotros en la lucha. Seguimos en la lucha porque es una lucha.

Por ejemplo, hace poco tuvimos a aquí en el segundo piso un local muy bueno llamado Taco. Ellos decidieron irse porque no pudieron, no pudieron seguir trabajando los muchachos. Muy buena cocina, el chef excelente. Teníamos también aquí Bubble House. Era una tiendita de productos a base de té, pues a ella le tocó irse de acá. No quebrada, gracias a Dios, pero sí se fue más arriba. ¿Por qué? Porque no llegaba la gente. Y aún estamos empujando para que la gente llegue.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

¿Qué estrategias o qué medidas les han brindado de la administración municipal? Patricia explicó “hemos tenido muchas reuniones, supuestamente hay unas ayudas, pero para poder adquirirlas es un proceso muy largo. O sea, no hay posibilidad, la verdad yo no le veo posibilidad que podamos obtener esas ayudas. No nos han vuelto a decir nada, la verdad. Todo a todos nos han tenido, así como en espera.

¿Por qué iban a entregar unos recursos de apoyo a la nómina, un tema de impuestos, pero eso parece que no se ha aplicado? Patricia: Acá estuvieron varias personas de Hacienda, se hizo una gestión, mucha gente, incluso se hizo justamente en este mall toda esa gestión, se pasaron unos documentos, pero hasta ahora yo no he escuchado más nada, se lo digo francamente. Y todo mundo está en espera porque aquí se ha ido mucha gente, como le digo, quebrados, otros se han mudado y en espera a ver qué sucede porque sí, realmente la gente llegó, por ejemplo, donde teníamos dos emprendedores, pues el emprendimiento les quedó ahí.

Entonces estamos luchando a que se aquí les den algo y no solo a ellos, a todos, una ayuda porque realmente esto afectó el comercio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

¿Qué llamado a hacer referencia al caso en dos aspectos? Uno, a quienes toman las decisiones y frente a la obra, frente a los recursos y dos, a la gente para que igual venga a esta zona a pesar de las dificultades de movilidad.

Bueno, a las personas encargadas de todo ese tema, no sé cómo llamarlo, administración, no sé, que se pongan la manita en el corazón porque realmente hacen estas obras, pero no tienen en cuenta como como la como el impacto. No lo tienen en cuenta. sabe lo que va a pasar. Sí, hacen su obra maravillosa, la ciudad va a quedar bella. Pero mientras eso vamos cayendo los comerciantes, los que le dan vida a esta ciudad, los que los que trabajamos, nos levantábamos todos los días como a ver qué se vende, eso es muy duro.

Y a la gente, bueno, aquí estamos, aquí estamos en lucha porque esto es una lucha y ofrecemos buen producto, ofrecemos buena atención, el lugar es agradable

Sobre los trabajos en el deprimido de bomberos la comerciante subrayó “Yo cruzo todos los días por allí y es desalentador. Para qué le voy a decir, veo en una máquina cuatro personas de un lado a otro, la verdad no es por uno echarles hablar mal, yo cruzo todos los días y veo seis personas más, el día que vino el alcalde vi como 20 y fue el único día que vi un montón de gente”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ciudadanos en Armenia evidencian las dificultades para acceder a un empleo formal y con todas las garantías de ley

En el marco de una feria de empleo que se llevó a cabo en la plaza de Bolívar de la ciudad consultamos a ciudadanos que participaban del proceso con el fin de conocer sus percepciones frente al ámbito laboral.

Precisamente en diálogo con Caracol Radio, los ciudadanos reconocieron la importancia de este tipo de espacios para lograr encontrar una oportunidad laboral que le permita ingresos para su sostenibilidad y la de sus familias.

Uno de ellos reconoció que tomó la decisión de renunciar al inicio de mes por diferencias con la empresa en materia de pagos por lo que aspira encontrar un empleo acorde con las garantías de ley en el área de atención al cliente.

Otro de los participantes dijo que actualmente el panorama para encontrar empleo formal es difícil porque se requiere de experiencia entendiendo que la disponibilidad se genera con mayor éxito en las pasantías con el Sena.

Destacó que completará dos años sin empleo por lo que considera estos espacios de ferias de empleo son importantes para continuar en el proceso que permita encontrar uno.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la presentación de los avances del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), realizada por el secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, en desarrollo del Consejo de Política Social, se destacó la aplicación de 34.297 dosis de vacunas contra el sarampión y la rubéola, con un cumplimiento del 97,47 %

Igualmente se resaltó que el municipio registra un avance del 45 % de la población general vacunada, mientras se mantienen las acciones para ampliar las coberturas y facilitar el acceso a los diferentes biológicos incluidos en el PAI.

Como parte de las acciones de atención en salud posteriores al sismo del 10 de agosto de 2026, la Secretaría de Salud a su vez presentó los resultados de las jornadas de vacunación realizadas en los albergues temporales, donde se han aplicado 506 dosis en el coliseo del Sur, la cancha del barrio El Recuerdo y el albergue del parque Manuela Beltrán.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cinco predios de traspatio y tres granjas de pollos de engorde participaron en el muestreo sanitario para detectar posibles enfermedades como influenza aviar y Newcastle, en una labor de la Alcaldía de Armenia en articulación con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

Se indicó que la vigilancia sanitaria avícola se ha fortalecido en la capital quindiana con la asistencia técnica a ocho predios seleccionados para el muestreo rutinario de enfermedades epidemiológicas, como parte de una estrategia nacional liderada por el ICA.

Los muestreos se enfocaron en la vigilancia de la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle, dos patologías de origen viral que pueden generar graves afectaciones en las aves y representar riesgos para la producción del sector.

Las muestras recolectadas serán enviadas al Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario para su análisis, como parte de los procedimientos de vigilancia sanitaria que adelanta el ICA en el territorio nacional.

Como medida preventiva, las autoridades recomiendan a los avicultores reportar de inmediato cualquier signo inusual de enfermedad o mortalidad en sus aves. Para hacerlo, pueden comunicarse con la Alcaldía de Armenia, desde donde se articulará la información con el ICA, autoridad sanitaria competente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El municipio libre del Quindío, Circasia, se convirtió en la cuarta localidad del departamento en recibir la Feria de Vivienda, una iniciativa liderada por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, para acercar a las familias a oportunidades de acceder a vivienda propia, en una iniciativa que se desarrolla con las alcaldías.

Durante el encuentro, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, junto al alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña Sierra, y la gerente de Proyecta, Lina Marcela Roldán Prieto, socializaron la urbanización San Fernando, un proyecto que contempla 90 viviendas de interés prioritario (VIP).

Las familias asistentes recibieron información sobre las características de las soluciones habitacionales, los requisitos de postulación y las condiciones necesarias para avanzar en el proceso de acceso a una vivienda digna.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia EPA hace un llamado a la ciudadanía para fortalecer la cultura ciudadana y hacer un uso adecuado de los soterrados dispuestos en el centro de la ciudad para la disposición de residuos sólidos.

A pesar de los constantes llamados y las acciones adelantadas para mantener estos espacios limpios y en buenas condiciones, algunas personas continúan arrojando basuras de manera inadecuada, afectando el orden, la limpieza y la imagen del sector.

Por eso, es importante recordar que los soterrados están habilitados para facilitar la disposición de los residuos y contribuir a mantener un entorno más limpio y organizado. Su uso adecuado es fundamental para evitar la acumulación de basuras en las calles, la generación de malos olores y otras situaciones que afectan a comerciantes, residentes y visitantes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El registro de un puma en áreas estratégicas de conservación del municipio de Filandia, representa un acontecimiento de gran importancia ambiental para la región, al destacar el valor de los ecosistemas que albergan especies silvestres y contribuyen a la protección del recurso hídrico.

En este proceso, la instalación de cámaras trampa constituye una herramienta fundamental para el monitoreo de la fauna silvestre, pues permite avistar la presencia y los movimientos de distintos animales sin interferir directamente en su comportamiento, aportando información valiosa para orientar futuras acciones de cara a la defensa el patrimonio natural.

Oscar Darío Taborda Aguirre, profesional secretaria de Agricultura, al respecto manifestó… “se destaca el inusual avistamiento de un puma con color en el área de importancia estratégica de Filandia, siendo uno de los felinos más grandes de Latinoamérica”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría de Educación Municipal de Armenia no tendrá atención al público mañana viernes 30 de octubre, con motivo de la celebración del Día de la Familia para los funcionarios administrativos, en cumplimiento de los acuerdos sindicales.

La jornada está dirigida al personal del nivel central y de las instituciones educativas, incluidos auxiliares administrativos y auxiliares de servicios generales, como parte de las acciones de bienestar laboral.

La medida contempla un día no hábil de trabajo para este personal en la Secretaría de Educación. Sin embargo, el servicio educativo en las instituciones se prestará con normalidad, gracias a la concertación entre los sindicatos y los rectores, quienes acordarán con sus afiliados las fechas en que podrán disfrutar posteriormente de este beneficio.

La Secretaría de Educación invita a la comunidad a tener presente esta información al momento de realizar trámites o solicitar atención en sus dependencias. La atención en el nivel central se retomará en el siguiente día hábil, mientras que las instituciones educativas continuarán con la prestación del servicio conforme a la organización acordada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy se inicia en el parque de la vida en Armenia, la Exposición artesanía y folclor edición especial con el lema “Por la reactivación económica del sector empresarial”

La exposición va desde hoy jueves 29 De octubre al 2 de noviembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los artesanos del Quindío y de varios departamentos expondrán los mejores productos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 100 restaurantes harán parte del festival Sabe a Quindío que son platos 2x1 apuntando a la reactivación económica post terremoto

En efecto desde mañana viernes 30 de octubre y hasta el domingo 8 de noviembre se vivirá una edición más del festival que abarca promociones gastronómicas 2×1.

Inicialmente el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada manifestó que ya son cinco años de esta estrategia que es más relevante por el contexto actual. Destacó que son 158 participantes y están en nueve municipios del departamento por lo que es fundamental el apoyo que realizan los empresarios para brindar lo mejor de su establecimiento.

Sostuvo que en el año 2025 se generaron ventas de más de 18 mil promociones, que representaron 36.088 platos servidos correspondiente exclusivamente a las ventas de los platos promocionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En ese mismo sentido el director de Acodres en el departamento, Camilo Carmona evidenció la complejidad del sector y la importancia de estos eventos para dinamizar la economía reactivando uno de los gremios que ha sido más golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Afirmó que han identificado diferentes tipos de afectaciones post terremoto como son los establecimientos afectados en infraestructura lo que genera cierre total, otros que presentan afectaciones parciales que les permiten reabrir sus establecimientos y otros por el impacto en las ventas lo que afectó la dinámica empresarial.

Fue claro que con este festival gastronómico aspiran la recuperación del sector para que nuevamente el comensal salga a las calles, recorra los municipios y consuma en los establecimientos del departamento con el fin de aportar a la reactivación económica.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, con dos goles del quindiano Alejandro Álvarez, el Deportes Quindío inició con pie derecho su participación en el cuadrangular B del Torneo Dimayor de la B al derrotar 2 a 0 a Real Cundinamarca en el estadio Centenario de Armenia y por ahora es líder de la reclasificación con 67 puntos.

El próximo partido del Deportes Quindío en los cuadrangulares será de visitante ante Real Cartagena el martes 3 de noviembre a las 6 de la tarde.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, con anotación de la capitana Yurani Marín la selección Quindío femenina de futbol de salón le ganó uno a cero a Caldas en el clasificatorio a juegos nacionales que se desarrolla en Yopal Casanare y disputará desde hoy la fase final de eliminación directa.