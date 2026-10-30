Con el lema “los sabores del corazón” regresa el festival Sabe a Quindío, platos en promoción 2x1

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Armenia

Más de 100 restaurantes harán parte del festival Sabe a Quindío que son platos 2x1 apuntando a la reactivación económica post terremoto.

En efecto desde hoy viernes 30 de octubre y hasta el domingo 8 de noviembre se vivirá una edición más del festival que abarca promociones gastronómicas 2×1.

Inicialmente el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada manifestó que ya son cinco años de esta estrategia que es más relevante por el contexto actual. Destacó que son 158 participantes y están en nueve municipios del departamento por lo que es fundamental el apoyo que realizan los empresarios para brindar lo mejor de su establecimiento.

Reconoció que el sector gastronómico ha crecido mucho en el departamento, sin embargo, el impacto ha sido grande después del terremoto puesto que en el mes de septiembre las ventas disminuyeron en un 80% por eso aspiran con este tipo de estrategias se reactive la economía.

Sostuvo que en el año 2025 se generaron ventas de más de 18 mil promociones, que representaron 36.088 platos servidos correspondiente exclusivamente a las ventas de los platos promocionales.

En ese mismo sentido el director de Acodres en el departamento, Camilo Carmona evidenció la complejidad del sector y la importancia de estos eventos para dinamizar la economía reactivando uno de los gremios que ha sido más golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Fue claro que con este festival gastronómico aspiran la recuperación del sector para que nuevamente el comensal salga a las calles, recorra los municipios y consuma en los establecimientos del departamento con el fin de aportar a la reactivación económica.

Finalmente, Patricia Montealegre es una de las empresarias participantes del Festival que es vocera de Absoluto Mall ubicado sobre la segunda norte de la ciudad. Resaltó que como MR Carbón participarán con hamburguesas a la parrilla y otros tres establecimientos del Mall también estarán presentes con tacos, sushi por eso la invitación a que participan activamente del festival.

Reconoció que estas estrategias son muy importantes no solo por los efectos del terremoto sino porque este Mall ha sufrido debido a las contingencias y cierres por obras viales que adelanta la alcaldía de Armenia.

Para ampliar la información respecto a los participantes y ubicación pueden ingresar a la página www.sabeaquindio.com