Está desbordada la problemática de habitante de calle en Armenia, ciudadanos hacen llamado de SOS

Armenia

En Armenia, un habitante en condición de calle lanzó piedras contra una vivienda, porque los residentes le solicitaron que se retirara del lugar donde dormía en la puerta.

El hecho se registró en la carrera 12 con calle 9 en Armenia, donde los residentes han denunciado en varias oportunidades los problemas de orden público, salubridad y bienestar no solo por la presencia de esta población, sino por la agresividad que algunas de estas personas representan.

Por eso hacen un llamado de SOS al gobierno local, regional y nacional para que enfrente el problema de habitantes de calle que está desbordado.

Faber Buitrago dueño de la casa que fue atacada con piedras provocando daños y vandalismo por parte de un habitante en condición de calle expreso su preocupación por lo que está viviendo la ciudad de Armenia con una parte de esta población en las calles, comunas y barrios de la capital del Quindío.

Y explica “Sumamente preocupados nos encontramos los ciudadanos de Armenia con un tema que está afectando la convivencia ciudadana, la seguridad, el desarrollo económico de nuestra capital y es el incremento alarmante de habitantes de calle”

Y el tema es que va acompañado de todo lo que genera esta problemática y es vandalización de semáforos, robos de acometidas, no solo a las empresas de a la empresa de energía y energía sino también las acometidas de los hogares de las personas y de los establecimientos comerciales”

También tenemos ahí una problemática grande es que eh constantemente ellos se acuestan en los garajes o en las puertas de las casas y cuando ya los propietarios necesitan salir, movilizarse o les piden que se retiren, pues ellos reaccionan violentamente y a tal punto de ya estar agrediendo. Ese fue el caso esta semana que nos pasó al pedirle al señor habitante de calle que se retirara, pues la emprendió a tirarnos piedras y pues lógicamente pudimos resguardarnos, pero la puerta la deterioró.

Cortesía ciudadanos

Entonces, estamos expuestos a que en un momento dado haya pues también un caso lamentable de una agresión de esas y termine una persona en el hospital o terminemos en muy mal estado producto de esa intolerancia que se está dando en estos momentos. La policía se le pide el favor y ha estado actuando, tiene el plan despertar, pero es insuficiente la capacidad que ellos tienen.

Esto es un tema más de política pública, y por eso estamos haciendo ese llamado hoy, porque vemos que las eh autoridades locales y departamentales pues eh habrán hecho algunas cosas, pero son insuficientes y este tema se salió, se desbordó, ya no hay control. Por eso es un llamado al Gobierno Nacional dentro de esta política que se está liderando de eh de seguridad eh en las ciudades, a ver si priorizan a Armenia con esta problemática, dijo el líder ciudadano

¿Qué dicen desde la alcaldía de Armenia?

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez explicó “Es muy importante decir que hemos sido muy claros desde la Alcaldía de Armenia y se le ha solicitado a nuestra Policía Nacional que en el momento en que el habitante de calle pierda esa condición de habitante de calle y se vuelva un delincuente porque agrede a alguien con arma blanca, porque genera un daño en bien ajeno que es un delito, cuando consume estupefacientes en lugares no, la Policía va a entrar a actuar de inmediato judicializar y poner a disposición de la Fiscalía esta persona.

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Y agrega “el habitante de calle, la persona que ha decidido asumir esta condición, es un derecho que está protegido en nuestra Constitución Nacional y frente a eso no se puede hacer nada, pero cuando la persona ya incurre en un delito, cambia esa condición de habitante de calle y lo convierte en un presunto delincuente.

Y es clave la denuncia

El funcionario subrayó “muy importante las denuncias, si no hay denuncia por el daño de bien ajeno, es un delito querellable y al ser el delito querellable se requiere que la persona que fue víctima del delito actúe ante las autoridades judiciales, en este caso la Fiscalía o la misma Policía Judicial para que pueda ser judicializado en debida forma, si no, no va a pasar nada”

Según datos de la alcaldía de Armenia, en la ciudad hay más de 1400 habitantes en condición de calle.