¿Qué dicen autoridades de Armenia sobre propuesta de militarización?

Armenia

Y es que el presidente Abelardo de la Espriella anunció la necesidad de aplicar un control militar en zonas específicas de Bogotá, para evitar la expansión de organizaciones criminales y ordenó la militarización en Cúcuta por la ola de violencia.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez destacó que el Quindío es de los pocos departamentos a nivel nacional que no tienen ninguna situación de orden público a raíz de las organizaciones terroristas por lo que dijo que el presidente genera corredores de seguridad donde hay presencia de esos grupos.

“Es muy importante decirle a todos los armenios que el Quindío es de los pocos departamentos que no tiene ninguna situación de orden público derivada de la guerrilla, derivada de grupos organizados terroristas ni nada similar. Entonces, digamos lo que está haciendo nuestro presidente es generar corredores de seguridad donde haya esa presencia de los GAO, de los grupos terroristas y demás”, manifestó.

Fue claro que a pesar de lo anterior han tenido el apoyo permanente del Ejército en las diferentes intervenciones que realizan en los sectores de la capital quindiana para garantizar la seguridad que se refleja en la disminución de delitos.

“Aquí afortunadamente no tenemos esa presencia, aunque también es fundamental decir que el apoyo de nuestro Ejército Nacional en Armenia ha sido fundamental. Todos los armenios han visto las capacidades que en los últimos meses ha puesto el Ejército a disposición de la ciudad”, dijo.

Añadió: “Eso se refleja en los índices de seguridad que están bajando frente al tema de homicidios, frente al tema de armas y demás. Entonces, sigue siendo un trabajo muy de la mano de todas las autoridades de seguridad”.

Considera es fundamental el trabajo articulado que se realiza de la mano con Policía y Ejército para afrontar las problemáticas de seguridad.