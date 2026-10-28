Miércoles 28 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

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Una casa con corazón recibió una familia damnificada por el terremoto en la ciudad de Armenia

La historia está en Armenia, donde una familia que perdió su casa debido al terremoto del 10 de agosto recibió la buena noticia de una nueva casa, gracias a la labor de varias fundaciones.

El barrio Génesis al sur de Armenia fue el testigo de un momento conmovedor, feliz, solidario, de agradecimiento donde la familia de Pablo German Castellano Sánchez, su esposa Lina Brito y sus tres hijos no olvidaran al recibir las llaves e ingresar a su nueva vivienda que varias fundaciones, voluntarios y donantes hicieron posible.

El 10 de agosto, día del terremoto, esta familia vio cómo su casa construida en madera y en una zona de riesgo quedaba destruida por la fuerza del sismo y con ellas los sueños e ilusiones de esta familia, cuyo único sustento es la venta ambulante.

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Mónica Giraldo de la Fundación Pequeño Corazón de Manizales y como fue todo el proceso con esta familia “ellos vivían en una un sector subnormal, en una invasión y empezamos a hacer una campaña con amigos, con familia y lo llamamos Misión Comparte a través de un proyecto que también tiene Fundación Pequeño Corazones Manizales que se llama Manizales comparte y tuvimos la oportunidad de encontrar ángeles en esta tierra gente maravillosa que dijo, “Ahí estoy.” Y lo que haya que hacer, vamos todos” y agregó “así fue como encontramos esta casa en el barrio Génesis en Armenia y hoy le entregamos la casa a Jesús.

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Empresas Rotary, Club Rotario Manizales, Club Rotario Armenia, diferentes empresas de la ciudad de Armenia, voluntarios, con el liderazgo de María Teresa Salazar Duque, que desde siempre nos ha acompañado en toda esta gestión de Pequeño Corazón en el Quindío y un donante silencioso que dijo, “Yo quiero ayudar.” y mi mano derecha no necesita saber qué hace mi mano izquierda para que Jesús pueda tener una casa y nos donó 75 millones de pesos y con esa donación fueron a firmar las escrituras y hoy tienen casa propia”

Jesús el niño beneficiado con cirugía de corazón que hoy disfruta de corazón su nueva casa. Uno de los niños, Jesús fue beneficiado de la Fundación Pequeño Corazón con una cirugía gratuita luego de ser diagnosticado con un soplo en el corazón y gracias a esa intervención el niño hoy tiene mejor calidad de vida es decir hoy recibe otro corazón en esa familia como es su vivienda

Entrega de otras viviendas. Mónica Giraldo directora Fundación Pequeño Corazón: estamos entregando la casa de Jesús, pero también tenemos niños en Quimbaya Tenemos niños en el eje cafetero, en Risaralda, en Dosquebradas, en Pereira, en Manizales, en Neira, en Riosucio y aunque no son las casas en el piso como la de Jesús, sí tenemos mucha tarea para ayudar a reconstruir ese techo seguro para las familias que es tener el hogar dulce hogar.

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Lina Brito beneficiaria: muy feliz, estoy muy contenta, soy feliz viendo esta casita. Ya es mi casa, ya puedo decir mi casa. Ya me gustaría pasarme mañana, sino que me tengo que esperar que mis hijos salgan a vacaciones al otro colegio porque ya me quedaría duro aquí. Llevarlo hasta allá, entonces mejor esperar que salgan el 15 de noviembre a vacaciones.

El sopló en el corazón de Jesús. Lina Brito: mi hijo tenía un soplo de corazoncito, cuando el cardiólogo como me dijo que el niño iba para cirugía, yo me puse a llorar. Yo salí llorando y yo le dije a mi a mi esposo, yo le dije, “Yo no voy a ser capaz ver a mi hijo que me lo operen. Y él fue que comenzó a hacer las vueltas, y finalmente la operación fue exitosa para mi hijo, gracias al apoyo de la Fundación Pequeño Corazón.

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Jesús Castellanos, el niño símbolo de esta familia que recibió su nueva casa. Una casa que estoy muy agradecido, que me la entregaron, voy a poder vivir más tranquilo, relajado, voy a poder jugar en la cancha, tengo la panadería cerca, el colegio tan cerca también. De verdad estoy muy feliz. Gracias a María Teresa, a Patricia, a todos los de la fundación, ellos pusieron un granito de arena para darnos esta casa. Le pido que nunca nos olvides de nosotros, que nosotros siempre los vamos a tener en mente.

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La gerente regional de Prosperidad Social en Quindío, Ángela Patricia Libreros Ortiz, informó que 39.860 personas mayores del departamento recibirán las transferencias del octavo ciclo de Colombia Mayor, desde este miércoles 28 de octubre hasta el 13 de noviembre.

La entidad invertirá $9.185.400.000 para garantizar los recursos de los beneficiarios del Quindío para avanzar con estas transferencias de hasta 230.000 pesos para los beneficiarios.

Más información Martes 27 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La entrega a través de giro se implementará con el mecanismo de pico y cédula, de la siguiente manera: 28 de octubre, 1 y 2, 29 de octubre, 3 y 4, 30 de octubre, 5 y 6, 31 de octubre, 7 y 8, 3 de noviembre, 9 y 0 y Días restantes, todos los dígitos

Las entregas se realizarán a través de los operadores SuperGiros, SuRed y aliados, que cuentan con puntos de atención en zonas urbanas y rurales del país.

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En noticias judiciales, se cumplió la audiencia preparatoria de juicio contra la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado investigad por presuntos casos de corrupción

De forma virtual, se llevó a cabo la diligencia judicial, donde estuve presente la exmandataria, su abogado, la Fiscalía, La Procuraduría y la magistrada de la Corte Suprema

Cabe recordar que La Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó e imputó a la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio, en calidad de autora, de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por presuntas irregularidades en cuatro contratos de 2015, celebrados por el departamento del Quindío durante su administración, por un valor total $20.774 millones de pesos.

Sandra Paola Hurtado exgobernadora sobre la audiencia preparatoria de juicio indicó “En la etapa preparatoria, hoy estamos en las oposiciones, la fiscalía presentó unas oposiciones y nosotros presentamos nuestras oposiciones también las solicitudes probatorias de la fiscalía, toca esperar a que vuelvan a citar en la corte para que ya nos den el decreto de pruebas y conforme a eso presentar los recursos que se derivan precisamente de esa actuación.

Y agregó “Es una es una audiencia de trámite, nos fue muy bien, pero la verdad es que el acervo probatorio que nosotros tenemos es muy amplio, demasiado amplio y pues las oposiciones que recibimos de parte de la fiscalía eso fueron muy pocas, entonces vamos en el proceso”

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Atención que un juzgado de Armenia declaró en desacato a una acción de cumplimiento al alcalde de esta ciudad James Padilla y al director de Planeación y les dio cinco días para que respondan a la orden judicial relacionada

La acción de cumplimiento fue presentada por Carlos Arrieta Martínez Procurador 34 Judicial I Ambiental y Agrario de Armenia y entre otras cosas busca que la alcaldía defina los criterios para el reforzamiento estructural de las construcciones que están ubicadas en la falla Armenia”

En las últimas horas el juzgado primero administrativo oral del circuito dio apertura formal al presente incidente por desacato a una orden judicial emanada de una sentencia dictada en acción de cumplimiento en contra de Diego Fernando Ramírez Restrepo, en calidad de Director del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Armenia y de James Padilla García, en su calidad de Alcalde del Municipio de Armenia.

En segundo lugar el juzgado corre traslado por un término de cinco (5) días a Diego Fernando Ramírez Restrepo, en calidad de Director del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Armenia, autoridad supuestamente incumplida y a James Padilla García, en su calidad de Alcalde del Municipio de Armenia, superior jerárquico y funcional del primero, para que dentro del referido termino, procedan a acreditar el cumplimiento de la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2017 por este Juzgado Administrativo, concretamente en cuanto a la obligación prevista e en el numeral 8° consistente en “Definir los criterios para el reforzamiento estructural de las construcciones, y la definición de un uso futuro”, y, presenten sus argumentos de defensa.

En el auto el juzgado le recuerda a Diego Fernando Ramírez Restrepo, en calidad de Director del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Armenia y al James Padilla García, en su calidad de Alcalde del Municipio de Armenia, que la autoridad que incumpla una orden judicial de acción de cumplimiento, incurrirá en desacato que será sancionable de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 29 de la Ley 393 de 1997, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o penales a que hubiere lugar.

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En el documento del juzgado el director de planeación explicó porque no han cumplido el fallo en el numeral 8 y explicó “La evaluación y el reforzamiento de edificaciones existentes se rigen por el Capítulo A.10 de la NSR-10, que exige aplicar los movimientos sísmicos de diseño del sitio. Mientras la Comisión Asesora no emita su concepto y no se adopte la microzonificación, los espectros no son exigibles, y los criterios carecerían de soporte vinculante para curadurías, diseñadores y propietarios.

Además, que definir el uso futuro del corredor de la falla implica decisiones del componente general del POT, que son normas estructurales (artículo 15 de la Ley 388 de 1997). Su adopción exige concertación ambiental con la CRQ (artículo 24 ídem), concepto del Consejo Territorial de Planeación y aprobación del Concejo Municipal; no puede adoptarse unilateralmente por este Departamento, y aunque propuso un cronograma, el juzgado consideró que no se ha cumplido y por eso abre el incidente de desacato a la acción de cumplimiento.

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Envían a la cárcel a un hombre sindicado del homicidio de un habitante de la calle en Armenia.

Según la Fiscalía, El 11 de febrero, en vía pública el barrio San José de Armenia Quindío, Andrés Estiven González Alvarado, alias El Trompero, presuntamente, atacó con arma corto punzante a un habitante de calle, quien falleció por la gravedad de las heridas.

El día de los hechos, en horas de la madrugada, se presentó una discusión entre ‘El Trompero’ y la víctima, a quien habría atacado con un arma blanca, la cual guardaba en la pretina de su pantalón, ocasionándole dos heridas a la altura del tórax. La víctima intentó huir del lugar, pero, debido a la gravedad de las lesiones recibidas, se desplomó y murió en vía pública.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI hicieron efectiva la orden de captura contra ‘El Trompero’ en Armenia.

Un fiscal de la Unidad de Vida Seccional Quindío le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo, sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, avalando la solicitud de la Fiscalía.

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Con el objetivo de definir los puntos de exploración, los cuales hacen parte de los insumos para la construcción de los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo y Desastres, el Gobierno del Quindío a través de la secretaria de Planeación en conjunto con la consultoría Construsuelos de Colombia SAS, sostuvo mesa técnica con el equipo de la secretaria de Planeación de la Alcaldía de Armenia.

Durante la jornada de trabajo, se establecieron 30 puntos de exploración en las 10 comunas de la cabecera municipal de la capital quindiana, los cuales podrán determinar si son susceptibles a tres fenómenos: movimientos de masa, avenidas torrenciales, e inundaciones.

Para definir los sitios exactos, desde la Administración Municipal se solicitó tener en cuenta los barrios cerca a laderas, lugares donde se han presentado históricamente deslizamiento e inundaciones.

Estos resultados son fundamentales para que el municipio de Armenia actualice su Plan de Ordenamiento Territorial- POT - y pueda tener herramientas para la gestión del riesgo, tomando medidas y previniendo posibles emergencias como inundaciones, deslizamientos y avalanchas.

Los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo y Desastres es un proyecto del Gobierno del Quindío que incluye a 10 municipios, los cuales recibirán este importante insumo para la gestión y proyección de sus instrumentos de planificación.

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El punto temporal para el almacenamiento de escombros tras el terremoto en Armenia tiene un tiempo de funcionamiento estimado de seis meses con posibilidad de ampliación

En efecto el director del departamento administrativo de planeación municipal, Diego Fernando Ramírez indicó que cuentan con un punto temporal para el almacenamiento de escombros que está ubicado contiguo al estadio centenario de Armenia tras la emergencia por el sismo del pasado 10 de agosto.

Resaltó que quienes tienen escombros porque muchas personas y empresas están realizando las adecuaciones correspondientes por las afectaciones deben llevarlas a este punto donde harán el proceso de trituración con el objetivo de reintegrar el material como por ejemplo en las vías rurales.

Dio a conocer que dentro del plan de acción específico cuentan con un mantenimiento del punto por lo menos de seis meses con posibilidades de ampliación en el tiempo.

Asimismo, destacó que a hoy tienen más de 24 mil metros cúbicos donde una parte inicial fue compuesta por paredes que fue triturada donde dijo que con estos elementos establecieron la compactación del suelo de la vía de ingreso al lugar entendiendo que es un lote sin desarrollar.

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Hasta el próximo sábado 31 de octubre, Comfenalco Quindío realizará la entrega, tanto de los kits de mercado como los nutricionales asignados a trabajadores dependientes, independientes y pensionados (con aportes del 2 %) pertenecientes a las categorías A y B, inscritos con anterioridad.

Desde la entidad se hace un llamado a las familias afiliadas que ya recibieron la notificación de asignación exitosa en su correo electrónico, para que efectúen el reclamo de su beneficio antes de finalizar este mes.

Este subsidio en especie fue implementado como parte de las acciones de atención derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La distribución de estos beneficios se realizó de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos y en estricto orden de postulación, garantizando un apoyo directo a la economía familiar en momentos de contingencia.

Los trabajadores afiliados podrán reclamar personalmente el subsidio en el Centro de Distribución de Medicamentos (CEDI) de Comfenalco Quindío, ubicado en la carrera 16 # 24 – 24 de Armenia.

Se han establecido horarios de atención de lunes a viernes en jornada continua, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Es importante resaltar que el trabajador deberá presentar su documento de identidad original y solo él está validado para recibir el respectivo paquete alimentario o nutricional. Para este proceso no aplican los permisos de entrega a cónyuges o terceros que suelen utilizarse para el pago de la cuota monetaria.

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A partir de las 9:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m., hoy miércoles 28 de octubre de 2026, el Ministerio del Trabajo, con el acompañamiento de la Alcaldía de Armenia realizará “Quindío se Activa y Reconstruye: Feria de Empleo y Oportunidades”, una jornada dirigida a la ciudadanía que busca acercar la oferta laboral y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo y la empleabilidad en el departamento.

La feria será en la plaza Bolívar de la capital quindiana y los asistentes podrán conocer ofertas de empleo para cargos operativos, administrativos y profesionales en diferentes empresas del Quindío.

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La Alcaldía de Armenia presentó ante el Concejo Municipal el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2027, aforado en cerca de 1 billón 114 mil millones de pesos, incluidos los recursos de la Administración Central y los ingresos propios de los establecimientos públicos del municipio, es decir el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) y la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia (Corpocultura).

El secretario de Hacienda, Yeison Andrés Pérez Lotero, explicó ante los concejales y en primer debate de la Comisión de Presupuesto, que la Administración Central tendría un presupuesto de 1 billón 112 mil millones de pesos, mientras que los ingresos propios proyectados para los dos establecimientos públicos suman $1.420 millones, desglosados en $1.300 millones para el Imdera y $120 millones para Corpocultura.

El proyecto 017 de 2026 continuará su trámite en el Concejo Municipal, con el fin de expedir el presupuesto general de rentas, gastos e inversión de Armenia para el próximo año, y cuya ponencia está a cargo del concejal Jhonny Leandro Vargas Sánchez.

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La gobernación del Quindío anunció los resultados oficiales del proceso de selección de Quindío Emprendedor, estrategia liderada por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio que beneficiará a 541 unidades productivas con kits destinados a fortalecer sus negocios e impulsar su crecimiento.

Los beneficiarios, pertenecen a ocho sectores económicos: cafeterías, con 130 seleccionados; artesanos, 100; papelerías y misceláneas, 100; confección y moda, 50; influenciadores, 50; periodistas independientes, 46; y marroquinería y calzado, 39; además de venta de celulares, con 26 beneficiarios.

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Ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la posible disminución de la disponibilidad de agua, la Alcaldía de Armenia expidió el Decreto 328 del 23 de octubre de 2026, mediante el cual establece medidas transitorias de prevención, control y vigilancia para promover el uso eficiente del agua potable, prevenir incendios de cobertura vegetal y fomentar el ahorro de energía eléctrica en el municipio.

El decreto prohíbe utilizar agua potable de la red pública para lavar fachadas, andenes, vías, paredes, techos y zonas de parqueo. También restringe el lavado de vehículos en espacio público o en establecimientos que no cuenten con sistemas técnicos de recirculación de agua aprobados.

Asimismo, prohíbe el riego indiscriminado de jardines y zonas verdes con agua tratada, el desperdicio del recurso por fugas o conexiones defectuosas y la instalación de mangueras, tuberías o motobombas en ríos, quebradas y otras fuentes naturales cuando puedan alterar o disminuir su caudal.

Los establecimientos dedicados al lavado de vehículos deberán contar con los documentos y autorizaciones correspondientes e implementar tecnologías de optimización hídrica, priorizando la recirculación de aguas residuales previamente tratadas o el lavado en seco.

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La medida establece la prohibición absoluta de quemas a cielo abierto en el municipio, tanto en zonas urbanas como rurales. La restricción incluye las denominadas quemas controladas para preparación de terrenos agrícolas, la incineración de basuras, escombros, hojas, plásticos, llantas y madera, así como las fogatas recreativas en las riberas del río Quindío, quebradas, bosques y áreas protegidas señaladas en el decreto.

También se prohíbe arrojar colillas de cigarrillo encendidas, fósforos y otros elementos que puedan provocar incendios en pastizales, zonas verdes, separadores viales y áreas de cobertura vegetal.

El decreto ordena a las dependencias de la Administración Municipal apagar luces, aires acondicionados, ventiladores y equipos de cómputo al finalizar la jornada laboral, con excepción de los sistemas esenciales para la seguridad, las comunicaciones, la atención de emergencias y la continuidad de servicios indispensables.

También se restringe la iluminación arquitectónica, ornamental y decorativa exterior de edificios públicos, monumentos y plazas, y se promueve el aprovechamiento de la luz natural durante el día.

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Para el sector privado, se establece que las vallas luminosas, pantallas LED publicitarias exteriores y escaparates iluminados deberán permanecer apagados entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m. Los establecimientos comerciales, hoteles, grandes superficies y entidades bancarias que utilicen sistemas centrales de climatización deberán regular sus termostatos a una temperatura no inferior a 23 grados centígrados.

El Decreto 328 establece que las medidas regirán hasta el 23 de julio de 2027, una vez se publique en la Gaceta Oficial del municipio. Su aplicación podrá modificarse, levantarse anticipadamente o prorrogarse mediante el acto administrativo correspondiente, de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas y los criterios técnicos de las autoridades competentes.

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En Armenia no habrá restricciones de movilidad para Halloween, las autoridades establecerán acompañamiento a las actividades programadas

Y es que la ciudad no adoptará restricciones como sí es el caso de Bogotá donde habrá restricción de parrillero para garantizar la seguridad y el orden público.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño dio a conocer que vienen realizando un trabajo articulado con Policía, Ejército y la secretaría de Gobierno para que la celebración sea de manera pacífica. Aseguró que será un evento de alta afluencia de personas y por ende de gran flujo vehicular puesto que este 31 de octubre es un sábado con puente festivo.

Resaltó que también están trabajando con los promotores de las caravanas para lograr que sea controlada, sin harina, sin agua ni ninguna manifestación de irrespeto para la comunidad.

Realizó el llamado para que se disfrute de este día en familia, sin afectaciones de orden público y sobretodo ser preventivos para que en la caravana no se genere ninguna situación que impacte en la movilidad de la ciudad por eso es fundamental respetar las normas de tránsito.

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En el marco de la celebración de Halloween, Empresas Públicas de Armenia EPA hace un llamado a la ciudadanía para disfrutar esta fecha con responsabilidad, promoviendo buenas prácticas ambientales y evitando arrojar residuos en las calles, andenes, parques y demás espacios públicos de la ciudad.

Durante esta celebración, en la que niños, jóvenes y adultos salen a disfrutar de las actividades, recorrer los barrios y compartir dulces, es importante recordar que el cuidado de Armenia es una tarea de todos.

Envoltorios de golosinas, bolsas plásticas, vasos desechables y otros residuos pueden terminar en el espacio público si no se depositan adecuadamente, afectando la limpieza, la imagen de la ciudad y el bienestar de la comunidad.

Por eso, la invitación es a llevar siempre los residuos hasta una caneca, conservar los empaques mientras se encuentra un recipiente adecuado y evitar dejarlos en las vías, zonas verdes o cerca de las alcantarillas. Estas pequeñas acciones contribuyen a mantener los espacios limpios y a prevenir situaciones que puedan afectar el entorno.

Asimismo, se invita a los padres de familia y acompañantes a enseñar a los niños, desde temprana edad, la importancia de cuidar los lugares que visitan y de disponer correctamente los residuos que generan durante sus recorridos.

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178 comerciantes han sido identificados para el apoyo económico debido a las afectaciones por las obras del intercambiador vial en Armenia

Desde el pasado 14 de agosto se estableció el cierre total de las vías por las obras del intercambiador vial en inmediaciones del Coliseo del Café de la ciudad.

Uno de los sectores más impactados es el del comercio por eso desde la administración municipal avanzan con el proceso para brindar los apoyos económicos para alivianar la contingencia derivada del cierre.

Al respecto el secretario de desarrollo económico de Armenia, Diego Tobón manifestó que adelantan el acompañamiento del comercio de la zona por eso es clave entender que ya está definido el auxilio económico y dijo que resta un tema jurídico para conocer cómo serán las entregas mediante el acto administrativo que ya está radicado en el despacho del alcalde para la revisión de los jurídicos.

Explicó que han identificado 178 comerciantes de los cuales 68 han entregado la respectiva documentación como cumplimiento de los requisitos para obtener el apoyo por eso el llamado es a quienes no lo han realizado lo hagan en el menor tiempo. Vale anotar que son dos mil millones de pesos destinados a los auxilios económicos para los comerciantes afectados.

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La secretaria (e) de Educación, Ángela María Marín Valencia participó en una mesa de trabajo convocada en Bogotá por la Federación Nacional de Departamentos – FND, y que contó con la participación del Ministerio de Educación y que el tema era manejo y funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG – Fiduprevisora S.A.,

La exposición realizada por la titular de la cartera, en nombre del Gobierno del Quindío, contempló temáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud al magisterio, en ámbitos como dificultades de continuidad y oportunidad, demoras en el acceso a especialistas, obstáculos en la contratación de prestadores, entregas incompletas o tardías de medicamentos o inconvenientes logísticos e incapacidades.

Así mismo se abordaron, como segundo eje, situaciones relacionadas con las prestaciones económicas, en términos de represamiento y demora en auxilios; pensiones de jubilación, vejez e invalidez; sustituciones y otros trámites, y por último en cuanto a sanciones moratorias.

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Tomó posesión Diego Alexander Santamaría Tabares como nuevo secretario del Interior del departamento del Quindío. Abogado, magíster en Derechos Humanos y Sistemas de Protección, especialista en Derechos Humanos y en Derecho Laboral y Seguridad Social, reemplaza en el cargo a Jaime Andrés Pérez que renunció por aspiraciones políticas.

Por instrucciones del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, el nuevo secretario liderará una agenda de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la seguridad, mediante la articulación permanente con la Fuerza Pública y las autoridades municipales.

Asimismo, impulsará estrategias para atender la problemática de la habitabilidad en calle a través de la Patrulla Social, fortalecerá la acción comunal, promoverá la convivencia ciudadana y la libertad religiosa, y consolidará una gestión cercana a las comunidades, con presencia institucional y atención a las necesidades de los quindianos.

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El representante a la Cámara Miguel Grisales respalda el proyecto de ‘Ley Willys’, buscando una tarifa diferenciada del SOAT para proteger el bolsillo del campesinado colombiano.

El congresista por el Quindío, Miguel Grisales, radicó de forma oficial y en conjunto con los representantes a la Cámara Jorge Palacio del Valle del Cauca, John Edgar Pérez Rojas del Quindío, Fernando Arias de Risaralda y Octavio Cardona de Caldas, el proyecto de ley denominado Willys: “Que el SOAT no cueste la cosecha”.

En articulación con la Asociación Nacional de Camperos de Colombia, esta iniciativa busca establecer legislativamente una tarifa diferencial y justa en el cobro del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT para estos vehículos tradicionales de tracción total.

El representante Grisales, junto a sus homólogos del Eje Cafetero y el Valle del Cauca, argumentó que el articulado pretende enaltecer la tradición cultural del campo y blindar directamente la economía de las y los campesinos de las regiones, evitando de raíz que el costo de un seguro les arrebate las ganancias de la cosecha y de los mercados que transportan a diario desde las veredas a los hogares colombianos.

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El representante a la Cámara por el Quindío, Jesús Bedoya, acompaña la discusión de la Ley de Competitividad en las Comisiones Sextas conjuntas del Senado y Cámara, donde este martes avanzó la aprobación de 37 artículos del proyecto en primer debate. La iniciativa busca simplificar trámites, reducir tiempos y costos, y facilitar la relación de los ciudadanos y las empresas con el Estado.

“Lo que se pretende con esta Ley es quitarle el palo a la rueda, que Colombia se mueva. Necesitamos un país más competitivo, donde las respuestas no duren tanto y los trámites realmente le solucionen la vida a la gente”, señaló el congresista

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La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, realizará la IV Exhibición Artística y Científica “Animales al desnudo”, un espacio que acerca a la comunidad al conocimiento científico y al fascinante mundo animal, la exposición será este viernes 30 de octubre a las 10:30 de la mañana en la Plazoleta del Centro Comercial Unicentro Armenia, segundo piso. La exhibición es organizada por el Grupo de Investigación del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UGC Armenia.

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En 6AM/W de Caracol Radio hablamos con María Cristina Mejía, directora del Museo de Arte de Armenia y del Quindío Maqui, que está pasando por una situación muy difícil después del terremoto del 10 de agosto y hoy están pidiendo la ayuda tanto local como nacional.

El museo está ubicado en la antigua estación del ferrocarril de Armenia, que hoy están prácticamente abandonad, en el edificio republicano funciona la Corporación de Cultura y Turismo Corpocultura y una biblioteca, y del otro lado en una de las bodegas funciona el Maqui.

María Cristina y la situación del museo “La situación del museo es complicada en este momento, tanto que hemos tenido que hacer un traslado de conceptos y coger una exposición que teníamos en compromiso con el Ministerio de Cultura y llevarlo a pendones y ponerlo por fuera de la bodega. Esa bodega es muy importante donde está el museo porque es la memoria de nuestro café de Armenia.

Es la bodega donde se almacenaba el café, se almacenó por muchos años y donde se le colocaba precio al café de manera internacional para poder tener ese puesto tan importante que tuvimos en la venta de café, café Armenia en especial, puntualizó la gestora cultural.

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¿Cuáles son los daños que ha sufrido el museo y que hoy necesita de la ayuda nacional? María Cristina: nosotros se nos corrieron gran cantidad de tejas, una gran cantidad de tejas, por lo tanto, como hemos tenido tanto invierno, el museo se nos ha inundado, por un lado.

Por el otro lado, el museo tuvo con el movimiento una ruptura a nivel de las dos tapias, una es muy ancha, la otra va encima y ahí eh vemos cómo está fraccionado, parece que no genera peligro de caerse, pero sí hay que arreglarlo porque no podemos estar en ir obra en esas condiciones.

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En deportes, Para el encuentro de hoy miércoles 28 de octubre de 2026, entre Deportes Quindío y Real Cundinamarca, correspondiente a la primera fecha de los cuadrangulares, semifinales del Torneo BetPlay Dimayor II-2026, determinaron que el partido se jugará sin barra visitante y se incentivará la presencia de público en las tribunas Norte y Oriental, donde se permitirá el ingreso de dos personas por boleta, exceptuando la boletería de cortesía.

Estas medidas se definieron en la Comisión Local de Fútbol, presidida por la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, la cual además determinó que el juego iniciará a las 8:05 p. m., en el estadio Centenario. Las puertas se abrirán a las 7:00 p. m., por ello recomienda a los asistentes llegar con anticipación para evitar aglomeraciones.

Se confirmó que estarán habilitadas las tribunas Norte y Oriental, mientras que Occidental y Sur permanecerán cerradas. Los menores podrán ingresar desde los 9 años, con boleta y documento de identidad original. En el caso de los integrantes de la barra Artillería Verde Sur ubicados en Norte, se autorizó el ingreso de menores desde los 14 años, acompañados por un adulto responsable.

La Administración Municipal invita a los aficionados a acatar las disposiciones y mantener un comportamiento respetuoso dentro y fuera del estadio. El llamado es a disfrutar el fútbol en paz, con tolerancia y sana convivencia, para que esta jornada deportiva se desarrolle en un ambiente seguro para todos.

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De otro lado, Tres representantes de la liga quindiana de kickboxing se consagraron como los mejores en sus respectivas categorías durante el Campeonato Mundial de Kickboxing, disputado en Cartagena, Bolívar, donde conquistaron medallas de oro y dejaron en alto los colores del Quindío y de Colombia.

Juan José Marín conquistó dos medallas de oro en las modalidades de kick light y point fighting, además de una medalla de plata en light contact. Juan José Buendía obtuvo el oro en full contact y la plata en low kick, mientras que Federico Muñoz también se quedó con el primer puesto en su categoría.

Por su parte, Samuel Ulrich obtuvo una medalla de plata en kick light, mientras que Nicolás Arbeláez consiguió el tercer puesto en esa modalidad, según el balance entregado por el entrenador.

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Finalmente, la tradicional cancha del barrio La Isabela, en la Comuna 1 de Armenia, se prepara para vivir una transformación que renovará uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol aficionado de la capital quindiana.

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya, socializó el contrato de obra 011 de 2026, que permitirá convertir este espacio en una moderna cancha de grama sintética, con iluminación, graderías cubiertas, camerinos, cerramiento, parqueadero, senderos peatonales y zonas complementarias para deportistas, visitantes y medios de comunicación.

La intervención, que estará a cargo de Proyecta, tendrá un plazo de ejecución previsto de hasta 12 meses incluida la interventoría. El Gobernador también invitó a los ciudadanos a conformar una veeduría para acompañar el desarrollo de los trabajos y hacer seguimiento a su avance. Una vez terminada, la cancha será entregada a la Alcaldía de Armenia, con el propósito de garantizar su aprovechamiento y cuidado.