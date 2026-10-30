Desempleo en Colombia bajó a 8,0% en septiembre y llegó a su nivel más bajo para ese mes desde 2018

La tasa de desocupación en el país se ubicó en 8,0% durante septiembre, con una reducción de 0,2 puntos porcentuales frente al 8,2% registrado en el mismo mes del año anterior, según informó el DANE. La cifra representa además el nivel más bajo para un mes de septiembre desde que se tienen registros comparables de la serie presentada por la entidad.

En el informe se revela que la tasa global de participación fue de 63,8% y la tasa de ocupación se mantuvo en 58,7%, sin variaciones frente a septiembre de 2025.

El número de personas ocupadas en el país alcanzó los 24,2 millones, lo que representó un aumento de 322.000 trabajadores frente a septiembre de 2025. Los sectores que más contribuyeron a la generación de empleo fueron comercio y reparación de vehículos, con 162.000 ocupados adicionales; industrias manufactureras, con 100.000 nuevos empleos; y transporte y almacenamiento, con 84.000 más.

En contraste, la actividad agropecuaria registró la mayor caída en el número de ocupados, con 184.000 personas menos que un año atrás. También se observaron descensos en actividades artísticas y de servicios, así como en la administración pública, educación y salud.

Por posición ocupacional, los mayores incrementos se presentaron entre los obreros y empleados particulares, con 184.000 puestos adicionales, y los trabajadores por cuenta propia, con un aumento de 144.000 personas.

En el análisis por ciudades para el trimestre julio-septiembre de 2026, Quibdó registró la tasa de desocupación más alta del país, con 23,4%, seguida por Cartagena (13,7%) y Tunja (13,2%). En el otro extremo se ubicaron Medellín área metropolitana (7,8%), Villavicencio (7,7%) y Bogotá (7,6%), las ciudades con menor nivel de desempleo.

El DANE también reportó que la población fuera de la fuerza laboral llegó a 14,9 millones de personas, concentrada principalmente en quienes se dedican a oficios del hogar (55%) y en la población estudiantil (23,6%).