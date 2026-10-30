¿Habrá toque de queda para menores este Halloween en Bogotá? Esto dice la Alcaldía

La celebración de Halloween, que tiene lugar cada 31 de octubre, es una fecha especial en la que niños, niñas y adolescentes salen a las calles para disfrutar de actividades recreativas, recorrer sus localidades y pedir dulces en compañía de familiares y amigos. Sin embargo, durante esta jornada también se refuerzan los llamados a la prevención y al cuidado de los menores de edad.

Lea también: Halloween en Bogotá: destruyen 225 kilos de dulces y decomisan 1.226 lentes cosméticos

Por esta razón, algunas autoridades locales en el país han anunciado medidas especiales, entre ellas restricciones y toques de queda para menores, con el propósito de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad e integridad. Estas disposiciones buscan reducir la exposición a hechos de violencia, accidentes y otros riesgos durante las celebraciones nocturnas.

Le puede interesar: Planes y recorridos nocturnos de Halloween en Bogotá: hay opciones GRATUITAS

¿Habrá toque de queda para menores de edad en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá no ha decretado un toque de queda para menores de edad durante la celebración de Halloween 2026. Sin embargo, las autoridades distritales anunciaron un plan integral de seguridad y convivencia para esta fecha, que contempla controles de seguridad, recomendaciones de salud y medidas de prevención para proteger a niños, niñas y adolescentes.

Dentro de las acciones previstas se encuentran actividades pedagógicas y de cultura ciudadana orientadas a prevenir situaciones de violencia intrafamiliar y violencia sexual contra menores de edad, así como delitos informáticos y posibles casos de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes.

Estas estrategias buscan brindar herramientas para identificar situaciones de riesgo, fortalecer la protección de la población infantil y promover una celebración segura tanto en los hogares como en los espacios públicos.

“El objetivo es que niñas, niños, adolescentes y adultos puedan disfrutar de esta celebración en entornos seguros, con respeto por los demás y corresponsabilidad en el cuidado de la vida”. Así lo señaló la Alcaldía de Bogotá en su portal web.

Lea también: Niños podrán disfrutar disfrazados este fin de semana de la Plaza de Variedades

Recomendaciones del ICBF para proteger a los menores en Halloween.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de la campaña «¡Que el susto no te lo lleves tú!», hizo un llamado a los adultos responsables de niños y niñas para garantizar su protección durante las actividades de Halloween.

Le puede interesar también: Confiman restricción de parrillero para Halloween en Bogotá 2026: ¿a qué hora inicia? Lo último

Como parte de esta iniciativa, la entidad compartió una serie de recomendaciones del manual de seguridad de la Policía Nacional para prevenir accidentes y situaciones que puedan poner en riesgo a los menores de edad:

Mantener el acompañamiento: no perder de vista a los niños y niñas, acompañarlos de la mano. En el caso de los adolescentes, mantener una comunicación constante y utilizar herramientas tecnológicas de ubicación cuando sea necesario. Elegir disfraces seguros: procurar que sean cómodos, visibles y que no tengan elementos con los que puedan sufrir accidentes. Planear una ruta segura: recorrer calles iluminadas y evitar zonas poco transitadas o solitarias. No consumir bebidas alcohólicas: los adultos deben mantenerse atentos y en condiciones de reaccionar ante cualquier situación de riesgo. Tener cuidado con lo que se comparte en redes sociales: evitar publicar fotografías o ubicaciones en tiempo real que puedan exponer a los menores. Revisar los dulces: verificar que estén bien empacados, sellados y en buen estado antes de consumirlos.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia o situación delictiva a través de la Línea de Emergencias 123. También está disponible la línea 141 del ICBF para reportar situaciones que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes.