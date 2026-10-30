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“Rusia puede utilizar esto para nuevos ataques”: vicegobernador de Jersón sobre nuevo alto al fuego

A partir del pasado martes 27 de octubre de 2026 en horas de la madrugada, se activó un cese al fuego entre Rusia y Ucrania, en la ciudad de Oleshki, con el propósito de llevar a cabo una misión humanitaria que cuenta con la mediación de la primera dama de EE. UU. Melania Trump.

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Para conocer de primera mano las expectativas reales que tienen los ucranianos ante este nuevo alto al fuego, Julio Sánchez Cristo habló en 6AM W con el subdirector de la administración regional del oblast de Jersón, Oleksandr Tolokonnikov.

¿Cómo está la situación en la localidad de Oleshki?

La localidad de Oleshki, separada de la ciudad de Jersón por el río Dniper, fue una de las primeras zonas tomadas por Rusia al inicio de la invasión en 2022, lo que, según explicó Tolokonnikov, ha dejado a la población en una situación deplorable.

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“Desde hace casi un año la gente vive en condiciones muy difíciles. Nosotros intentamos ayudar como podíamos. Enviamos comida y medicinas con drones. Esta misión es muy importante, pero creo que puede ser la única de este tipo. Antes los rusos no querían ayudar a la gente y ahora quieren mostrar a los americanos que todo está bien. Es parte de su propaganda”, advirtió.

Aun así, el funcionario destacó que la misión humanitaria es una oportunidad para que las personas que quieran salir de la ocupación y regresar al territorio ucraniano puedan hacerlo. “Vamos a ver cómo termina todo y si Rusia realmente permite salir a todas las personas que quieren regresar a Ucrania”, añadió.

En desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

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