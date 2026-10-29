Más de 800 policías reforzarán la seguridad en Pereira durante la celebración de Halloween

Pereira

Pereira prepara un dispositivo especial de seguridad para este sábado 31 de octubre, cuando cientos de familias saldrán a las calles a celebrar Halloween. La Policía Metropolitana anunció el despliegue de 800 uniformados para acompañar las actividades, prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a los menores de edad y garantizar la convivencia durante la jornada.

El operativo contará con personal de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria y el componente Antidisturbios, que estarán distribuidos en puntos estratégicos y zonas de alta concentración de personas. Las acciones incluirán vigilancia, controles y acompañamiento a las familias, además de medidas para reaccionar ante posibles alteraciones del orden público.

“Disponemos de todas nuestras capacidades en Policía Comunitaria, Infancia y Adolescencia y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que acompañará las 24 horas del día los puntos críticos de la ciudad. Acompañaremos centros comerciales, cementerios y todo sitio donde sea afluencia de público e ingesta de bebidas”, indicó el teniente coronel Diego Andrés Rodriguez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira.

Las autoridades hicieron un llamado a padres y cuidadores para que mantengan a los niños bajo supervisión durante los recorridos, revisen los dulces que reciben y acuerden rutas seguras para evitar que se extravíen. También recomendaron no permitir que los menores se alejen de sus acompañantes y estar atentos a cualquier situación sospechosa.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123 de la Policía. Si se presenta una situación que amenace los derechos de niños, niñas o adolescentes, también está disponible la línea 141 del ICBF.