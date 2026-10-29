Más de 800 policías reforzarán la seguridad en Pereira durante la celebración de Halloween
El operativo estará enfocado en la protección de niños y adolescentes, la prevención de incidentes y el control en sectores de alta afluencia de familias.
Pereira
Pereira prepara un dispositivo especial de seguridad para este sábado 31 de octubre, cuando cientos de familias saldrán a las calles a celebrar Halloween. La Policía Metropolitana anunció el despliegue de 800 uniformados para acompañar las actividades, prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a los menores de edad y garantizar la convivencia durante la jornada.
El operativo contará con personal de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria y el componente Antidisturbios, que estarán distribuidos en puntos estratégicos y zonas de alta concentración de personas. Las acciones incluirán vigilancia, controles y acompañamiento a las familias, además de medidas para reaccionar ante posibles alteraciones del orden público.
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“Disponemos de todas nuestras capacidades en Policía Comunitaria, Infancia y Adolescencia y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que acompañará las 24 horas del día los puntos críticos de la ciudad. Acompañaremos centros comerciales, cementerios y todo sitio donde sea afluencia de público e ingesta de bebidas”, indicó el teniente coronel Diego Andrés Rodriguez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira.
Las autoridades hicieron un llamado a padres y cuidadores para que mantengan a los niños bajo supervisión durante los recorridos, revisen los dulces que reciben y acuerden rutas seguras para evitar que se extravíen. También recomendaron no permitir que los menores se alejen de sus acompañantes y estar atentos a cualquier situación sospechosa.
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En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123 de la Policía. Si se presenta una situación que amenace los derechos de niños, niñas o adolescentes, también está disponible la línea 141 del ICBF.