Es Gina, no Gina Paola: la llamativa directriz de la nueva secretaria general de Cancillería
La nueva secretaria general de la Cancillería ordenó por circular que se elimine su segundo nombre en todos los documentos oficiales
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Juan Pablo Calvás
Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....