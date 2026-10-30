“El equipo está por encima de cualquier nombre”: Lucas González tras vencer a Santa Fe

Atlético Nacional consiguió una importante victoria frente a Independiente Santa Fe por 2-0, en compromiso correspondiente a la quinta fecha de la Liga colombiana. El equipo dirigido por Lucas González mostró un buen funcionamiento colectivo, especialmente durante el primer tiempo, y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

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Después del encuentro, el entrenador González y el futbolista Andrés Felipe Marín atendieron a los medios de comunicación y analizaron el rendimiento del equipo, las claves del triunfo, la gestión de las cargas físicas y los objetivos que tiene el conjunto antioqueño para lo que resta del campeonato.

Uno de los aspectos que más destacó el entrenador fue la manera en la que sus dirigidos interpretaron el planteamiento táctico para enfrentar a Santa Fe, un rival que, según explicó, tiene fortalezas importantes en las transiciones ofensivas y el juego de contragolpe.

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“Acertamos en el plan. Este es un equipo que se metió en cuartos de final de Copa Sudamericana, principalmente porque son muy buenos en las contras. Nosotros preparamos un plan para contrarrestarlo, los chicos lo entendieron a la perfección y concedimos cero contras”, aseguró González.

El técnico también valoró el comportamiento defensivo de Nacional, teniendo en cuenta que uno de los objetivos trazados desde el comienzo del campeonato es terminar la fase de todos contra todos como el equipo con menos goles recibidos. Aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo y la solidez mostrada ante el conjunto cardenal.

“Es fundamental encajar pocos goles. Uno de los objetivos que nos planteamos al inicio fue al finalizar los 19 partidos ser el equipo con menos goles encajados”, manifestó el entrenador, quien espera que el equipo pueda mantener esa regularidad defensiva durante las próximas jornadas.

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Por su parte, Andrés Felipe Marín también se refirió al desarrollo del compromiso y reconoció que, después de conseguir una ventaja de dos goles, el equipo buscó administrar el resultado y controlar los ritmos del partido, sin desconocer la reacción que tuvo Santa Fe durante el segundo tiempo.

El futbolista destacó que los cambios realizados por el rival le permitieron tener una mayor vocación ofensiva, aunque consideró que Nacional logró responder adecuadamente y mantener el control del encuentro.

En cuanto a su rendimiento individual, Marín resaltó la importancia de la confianza que ha recibido por parte del cuerpo técnico y de sus compañeros, factores que considera fundamentales para continuar creciendo dentro de la institución.

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“Todo empieza por la confianza que me da el cuerpo técnico, los jugadores que día a día me siguen guiando, me siguen enseñando”, expresó el futbolista, quien también manifestó su intención de seguir mejorando y aportar al equipo desde su posición.

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la gestión física de la plantilla, teniendo en cuenta la seguidilla de compromisos y los jugadores que se encuentran en proceso de recuperación. Lucas González explicó que todavía no tiene definida la nómina que utilizará en el siguiente encuentro, pues primero deberá evaluar las condiciones de sus futbolistas.

“Seguramente algún par tendrán que descansar”, señaló el entrenador, quien confirmó que Edwin y Alfredo Morelos podrían regresar a la convocatoria , dependiendo de su evolución durante los entrenamientos. También indicó que Marlos Moreno está cerca de volver, mientras que las lesiones de Chicho Arango y Yerson Candelo representan situaciones que no pueden controlar.

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Más allá de los resultados, González insistió en que uno de los avances más importantes de su equipo ha sido la construcción de una identidad colectiva, en la que todos los futbolistas entiendan su responsabilidad y trabajen en función de un mismo objetivo.

“El equipo está por encima de cualquier nombre, el equipo está por encima de cualquier número, el equipo está por encima de todos nosotros”, afirmó el técnico, quien también recordó que todavía quedan compromisos importantes antes de comenzar los cuadrangulares semifinales.

Con este resultado, Atlético Nacional se mantiene como líder de la Liga colombiana con 35 puntos, mientras que Independiente Santa Fe ocupa la cuarta posición con 28 unidades. El conjunto verdolaga buscará prolongar su buen momento el próximo lunes 2 de octubre, cuando visite a Atlético Bucaramanga. Por su parte, el equipo Cardenal tendrá que desplazarse para enfrentar al Cúcuta Deportivo el miércoles 4 de octubre.