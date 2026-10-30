Pablo Repetto, tras caída de Santa Fe ante Nacional: “Nos vamos con una derrota merecida”

Independiente Santa Fe cayó 2-0 ante Nacional en su visita al estadio Atanasio Girardot, en juego pendiente por la quinta fecha del fútbol colombiano. El equipo antioqueño se impuso con anotaciones en la primera parte del argentino Elías Cabrera y un autogol del también argentino Emanuel Olivera.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador uruguayo Pablo Repetto se mostró bastante autocrítico tras la derrota de sus dirigidos, reconociendo que el plan de juego, especialmente en la primera parte, no funcionó y que, cuando buscaron reaccionar, fue demasiado tarde.

“No nos quedamos conformes con el primer tiempo. Pensamos otro primer tiempo, el partido lo imaginamos más como el segundo. Ellos en el primer tiempo tuvieron la pelota, nosotros nos metimos muy atrás, no era la idea y nos convierten dos goles. Cuando quisimos reaccionar, estábamos lejos en el tanteador”, comentó Repetto.

Sobre la etapa complementaria, mencionó: “En el segundo tiempo tuvimos más la pelota, tuvimos alguna situación, no muchas, ellos tampoco, independientemente de su dominio. También teníamos que analizar que veníamos de un partido muy cerca y lo que se nos viene más adelante. Hoy también intentamos buscar una dosificación de algunos jugadores, por eso no ingresaron algunos jugadores que lo hacen habitualmente, después ingresamos y por eso mejoramos”.

El entrenador reconoció que la derrota fue merecida: “Nos vamos con una derrota merecida, porque ellos hicieron mejor las cosas, sobre todo en un tramo del primer tiempo. Cuando buscamos ya era tarde, pensar en lo que viene. En la Liga estamos bien posicionados para encarar los cuadrangulares; pensar en el domingo también, que tenemos un partido único que está cerca en el tiempo. Intentaremos lograr un resultado para seguir avanzando en la Copa también”.

Santa Fe y Nacional podrían volver a enfrentarse, ahora por las semifinales de la Copa Colombia. Para ello, los bogotanos deberán dejar primero en el camino al Once Caldas, sobre ello fue interrogado Repetto.

“Primero vamos el domingo, que tenemos un partido único durísimo, una final contra un muy buen equipo, que tiene buenos jugadores, las dos veces que los hemos enfrentado hemos empatado. Marca la dificultad del rival que hay en frente”, mencionó.

Y agregó sobre el tema: “Después analizaremos cuando llegue el momento, vamos el miércoles con Cúcuta. Vamos partido a partido, ojalá que podamos pasar y analizaremos lo de Nacional. Hoy lo que pasó estaba en lo que habíamos analizado del rival, quizás tuvimos algún error en ese tramo del primer tiempo que hace que el partido se nos vaya cuesta arriba”.

Torneo sin favoritos

Para Pablo Repetto, no hay un candidato al título y añadió que usualmente en este tipo de torneos difícilmente queda campeón quien termina primero en la fase regular, por lo que cualquiera de los ocho clasificados tiene chances de ganar.

“Pocas veces gana el primero, pasa acá, cuando se juega en México también. No hay favoritos, yo veo una paridad entre los ocho que les toque entrar, algunos más abajo. Los que estamos clasificados son equipos grandes, con muy buenos planteles. Lo fundamental, cuando se juegan este tipo de torneos, es llegar de la mejor manera a estos partidos. No veo un gran favorito, nosotros estamos entre esos ocho que pueden tener posibilidad de pelear”, mencionó.

Crítica al sistema y reglas del campeonato

Finalmente, Repetto comentó que algunas reglas y el sistema del campeonato podrían replantearse a futuro, especialmente por la cantidad de partidos que terminan disputando los equipos a lo largo de un año.

“Nosotros jugamos muchísimos partidos, más que el resto. En América están los brasileños luego estamos nosotros con más partidos, eso te genera riesgo de lesiones, no llegar en un 100%, tenemos 25 cupos también, estamos limitados en eso, el banco son 18 más 2 juveniles. Quieres cambiar en una posición puntual y no tienes en el banco”, mencionó.

Y añadió: “Hay cosas que se podrían analizar con la gente que toma las decisiones, escuchar a los entrenadores, solo lo planteo para el bien del fútbol colombiano, para que también los equipos puedan llegar frescos a las competencias internacionales. Se podría hablar, no tomo las decisiones, sería bueno que escucharan a todas las partes para poder mejorar esas cosas que hoy las sufrimos todos”.