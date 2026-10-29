DT de Boyacá Chicó reveló difícil situación del equipo: “Hay una ruptura entre las partes”

Boyacá Chicó firmó su cuarto descenso a la segunda división del fútbol colombiano luego de empatar en condición de local ante Junior de Barranquilla. El equipo había subido para la temporada de 2023, pero tras 3 años, deberá volver a luchar por un cupo en la máxima categoría.

Jaime ‘La Flecha’ Gómez, pasó por los micrófonos de El VBar de AS Colombia para referirse a la tristeza de un nuevo descenso. Asimismo, dejó claro que existe una ruptura en la relación entre el club y los entes gubernamentales, por lo que no tienen el apoyo completo de la ciudad de Tunja ni del departamento.

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“Es algo que lo llena a uno de tristeza, de ver que uno no se logra afianzar o al menos armar un equipo que le permita a uno afianzarse en el torneo, eso sí causa impotencia”, dijo refiriéndose al plantel.

Por su parte, se refirió a la intención que ha tenido el club de realizar buenas contrataciones, pero por temas económicos no han podido reforzarse como quisieran.

“Hemos descendido e inmediatamente hemos ascendido. Hemos tenido la fortuna de haber contratado jugadores que nos han dado una mano importante en su momento para lograr el objetivo. No quiere decir que esta vez que descendimos por esos jugadores volvamos a ascender. Conocemos el Torneo en la B, que es un torneo duro, sabemos qué jugadores contratar y vamos a tratar de no equivocarnos”, agregó.

“Uno contrata con lo que se puede y jugadores que le pueden dar a uno la mano y hay veces que no rinden como se espera y por eso ha habido malas campañas. Si nos equivocamos o no, lo dice el rendimiento. Para nadie es un secreto. Mucha gente dice que el fútbol colombiano no es competitivo, pero sí lo es. Hay que armar equipos que vayan de acuerdo con la exigencia del torneo”, manifestó al respecto.

Finalmente, se refirió a las relaciones entre el club y las entidades gubernamentales, asegurando que no son las esperadas.

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“Están rotas completamente. En la prestación de los escenarios. Si queremos utilizar el estadio para un entrenamiento hay que pagar, el camerino nos lo quitaron. Ha habido trabas en ese sentido, desconozco por qué. Hemos sentido la ruptura de esa amistad que había antes entre el club y los entes gubernamentales”, divulgó..

Sobre la posibilidad de cambiar de ciudad, añadió: “Estamos muy agradecidos con esta tierra, la gente nos ha tratado bien. No sé en qué momento apareció esa ruptura entre las partes. Irse de acá es bastante complicado por lo que se ha hecho acá”.