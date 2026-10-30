Jean Fernandes se iría del América de Cali a sorprendente equipo: estos son los detalles

Jean Fernandes sorprendió a los hinchas del América de Cali tras divulgarse información sobre una supuesta salida hacia otro equipo de cara al 2027. El brasileño no estuvo en el partido ante Fortaleza (2-1) en el Pascual Guerrero por decisión técnica, pero esta determinación generó suspicacia entre los aficionados.

El portero de 31 años llegó al club Escarlata a principios del 2026 luego de quedar libre tras su paso por Cerro Porteño. De a poco se fue ganando la titularidad y en el segundo semestre ha sido clave en la buena campaña del equipo de David González, pero todo parece indicar que, una vez termine la temporada, la institución deberá salir al mercado en búsqueda de otro portero.

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¿A qué club iría Jean Fernandes?

Fernandes llegó al América con un contrato por un año y hasta el 31 de diciembre. Al no haber una propuesta que cumpliera con sus expectativas para renovar, cualquier otro club podría negociar directamente y al parecer ya habría un acuerdo.

Según se difundió en las últimas horas por prensa internacional, Fernandes sería refuerzo del Necaxa de México de cara a la temporada 2027. El periodista César Luis Merlo, aseguró que se trata de un contrato de tres años con opción a uno más.

Asimismo, el periodista Bruno Pont había adelantado que para el brasileño no fue una opción regresar a Cerro Porteño, equipo paraguayo con el que tuvo contrato desde 2021 hasta 2025 y para el que atajó en 163 oportunidades.

¿Jean Fernandes no jugará los cuadrangulares?

“Me quiero quedar en el América de Cali, quiero renovar”, le dijo Fernandes a Liche Durán, periodista de Caracol Radio, en una entrevista publicada el 8 de octubre. No obstante, pareciera que no hubo una oferta que cumpliera con sus exigencias, por lo que vio su futuro en otro lado.

Para América es una fuerte noticia a días de comenzar los cuadrangulares, a los que el club ya está clasificado y en los que buscará mantener el nivel mostrado en el torneo regular para regresar a la final. Sin embargo, se estima que el brasileño sí atajará en esta fase del campeonato, pues debe cumplir con sus contrato que va hasta el 31 de diciembre.