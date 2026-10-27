Reclasificación 2026: así van los cupos internacionales tras triunfo agónico de Santa Fe

Continúa apretándose la Reclasificación del fútbol colombiano, tabla anual que definirá, al menos, cinco de los ocho cupos que tendrán los equipos del país en los torneos internacionales del 2027.

Atlético Nacional sigue ampliando su diferencia en la primera posición, con más de 20 puntos de diferencia sobre el América y, prácticamente, su tiquete a la Copa Libertadores garantizado.

El triunfo de Santa Fe sobre Bucaramanga le permite mantener su lucha mano a mano con América de Cali. El equipo vallecaucano le gana la posición por dos puntos, consiguiendo de momento una plaza a la Libertadores.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

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Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 87 Copa Libertadores 2. América de Cali 65 Copa Libertadores 3. Independiente Santa Fe 63 Copa Sudamericana 4. Junior de Barranquilla 59 NO CUENTA 5. Deportivo Cali 57 Copa Sudamericana 6. Deportes Tolima 57 Copa Sudamericana 7. Once Caldas 55 // 8. Millonarios 52 // 9. Independiente Medellín 49 // 10. Atlético Bucaramanga 48 //

***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tiene lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.