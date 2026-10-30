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Partidos políticos reaccionan a la Ley de Rescate Fiscal radicada por el Gobierno

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó la Ley de Rescate Fiscal en la Secretaría General de la Cámara. El proyecto de ley consta de 106 artículos, e incluye varios nuevos impuestos y facultades para el presidente Abelardo De La Espriella, para recortar o fusionar, ministerios y otras entidades.

La iniciativa también introduce cambios de gran impacto en la tributación de las empresas, las personas naturales, la administración del IVA, el impuesto al patrimonio y los gravámenes aplicables al consumo de licores, tabaco y bebidas azucaradas.

En el marco de este proyecto varios expertos hablaron en 6AM W de Caracol Radio, entre ellos Santiago Osorio, María Camila Salas y Jonathan Pérez.

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