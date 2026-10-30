Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 oct 2026 Actualizado 15:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Partidos políticos reaccionan a la Ley de Rescate Fiscal radicada por el Gobierno

La iniciativa también introduce cambios de gran impacto en la tributación de las empresas, las personas naturales, la administración del IVA, el impuesto al patrimonio y los gravámenes aplicables al consumo de licores, tabaco y bebidas azucaradas.

Partidos políticos reaccionan a la Ley de Rescate Fiscal radicada por el Gobierno

Partidos políticos reaccionan a la Ley de Rescate Fiscal radicada por el Gobierno

00:00:0011:51
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó la Ley de Rescate Fiscal en la Secretaría General de la Cámara. El proyecto de ley consta de 106 artículos, e incluye varios nuevos impuestos y facultades para el presidente Abelardo De La Espriella, para recortar o fusionar, ministerios y otras entidades.

La iniciativa también introduce cambios de gran impacto en la tributación de las empresas, las personas naturales, la administración del IVA, el impuesto al patrimonio y los gravámenes aplicables al consumo de licores, tabaco y bebidas azucaradas.

En el marco de este proyecto varios expertos hablaron en 6AM W de Caracol Radio, entre ellos Santiago Osorio, María Camila Salas y Jonathan Pérez.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado