Partidos políticos reaccionan a la Ley de Rescate Fiscal radicada por el Gobierno
La iniciativa también introduce cambios de gran impacto en la tributación de las empresas, las personas naturales, la administración del IVA, el impuesto al patrimonio y los gravámenes aplicables al consumo de licores, tabaco y bebidas azucaradas.
Partidos políticos reaccionan a la Ley de Rescate Fiscal radicada por el Gobierno
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó la Ley de Rescate Fiscal en la Secretaría General de la Cámara. El proyecto de ley consta de 106 artículos, e incluye varios nuevos impuestos y facultades para el presidente Abelardo De La Espriella, para recortar o fusionar, ministerios y otras entidades.
La iniciativa también introduce cambios de gran impacto en la tributación de las empresas, las personas naturales, la administración del IVA, el impuesto al patrimonio y los gravámenes aplicables al consumo de licores, tabaco y bebidas azucaradas.
En el marco de este proyecto varios expertos hablaron en 6AM W de Caracol Radio, entre ellos Santiago Osorio, María Camila Salas y Jonathan Pérez.
Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...