¿Richard Ríos se perderá los amistosos con Colombia ante Chile? Se marchó lesionado en el Al Ittihad

Richard Ríos encendió las alarmas en la Selección Colombia en el Al Ittihad de Arabia Saudita. El volante del combinado nacional se marchó lesionado en la visita de su equipo al Abha, por la Liga de Arabia Saudita.

Apenas 4 minutos duró en el terreno de juego Ríos, cuando sufrió una desafortunada acción. Su compañero Mukhtar Ali le cometió una falta a Alimani Gory, quien terminó cayendo sobre el tobillo izquierdo del volante antioqueño.

El volante fue atendido por el departamento médico del equipo tras quedar tendido en el césped y con claras muestras de dolor, abandonando el terreno para que entrara en su lugar Ahmed Al-Ghamdi.

¿Peligra su convocatoria a la Selección Colombia?

Richard Ríos había sido incluido en la prelista de jugadores convocados a la Selección Colombia para los amistosos del prximo mes ante Chile, dichos compromisos se disputarán los días 13 y 17 de noviembre, en Cali y Santiago respectivamente.

Se espera algún reporte oficial sobre la situación de Ríos, quien deberá ser sometidos a exámenes médicos para conocer el alcance de su lesión y cuántos partidos podría estar fuera de las canchas.

El antioqueño de 26 años fue cedido a préstamo al club árabe procedente del Benfica de Portugal. En el Al Ittihad ha disputado nueve compromisos entre el torneo local y la Liga de Campeones de Asia, con un saldo de una anotación y dos asistencias.