Cayó ‘Dimax’ en Medellín: habría fingido ser indígena para evadir prisión por homicidios en Cali

Alias Dimax, cabecilla de estructura delincuencial en Cali, expulsado por Migración en Panamá. Foto: DIJIN.

Medellín

Juan Carlos Vacca Castillo, conocido con los alias de ‘Dimax’ o ‘Dmax’, fue capturado en Medellín luego de ser expulsado de Panamá, al ser señalado como uno de los principales articuladores de estructuras criminales en Cali y el Valle del Cauca.

El procedimiento fue realizado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en coordinación con Migración Colombia y con el apoyo de agencias de seguridad de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, Panamá había ordenado su expulsión mediante una resolución notificada el pasado 8 de octubre, debido a su ingreso irregular al territorio de ese país.

Prontuario criminal de alias ‘Dimax’

Según la Policía, el hombre es el principal cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Dimax’, vinculada con actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios y cobros ilegales en el suroccidente colombiano.

Las investigaciones también lo relacionan con estructuras criminales que habrían estado bajo el control del narcotraficante extraditado alias ‘Boliqueso’, así como con posibles alianzas con alias ‘Pipe Tuluá’ y personas vinculadas al Clan del Golfo.

En mayo de este año, Vacca Castillo utilizó la identidad de su cuñado y certificaciones falsas de pertenencia étnica para obtener una autorización judicial que permitió su traslado a un centro de armonización ubicado en un resguardo indígena, donde nunca permaneció recluido.

La Policía también adelanta indagaciones para determinar si alias ‘Dimax’ tuvo participación en el asesinato de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador nasa del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, junto a Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, escolta del gobernador, y Hamilton Daniel Dagua, comunero de otro resguardo indígena.

Una de las hipótesis investigativas apunta a que el ataque habría sido una retaliación relacionada con los cuestionamientos sobre la presunta acreditación irregular que permitió el traslado de Vacca Castillo al centro de armonización indígena.

Asimismo, las autoridades buscan establecer si el capturado estuvo involucrado en el homicidio de Alexander Mejía Cuellar, funcionario del INPEC asesinado el 25 de julio de 2026 en el establecimiento penitenciario de Villahermosa, en Cali.

Pretendía viajar a Europa o Australia utilizando identidades falsas

Para localizar a Vacca Castillo fuera del país, INTERPOL Colombia había activado notificaciones roja y azul, sustentadas en dos requerimientos judiciales.

El primero correspondía a una orden de captura emitida el 3 de julio por el delito de fuga de presos. El segundo, expedido el 11 de septiembre, estaba relacionado con el cumplimiento de una condena por varios delitos, entre ellos homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores, hurto calificado, cohecho y fuga de presos.

Según información de inteligencia, el hombre presuntamente planeaba utilizar identidades suplantadas desde Panamá para abandonar el continente americano y establecerse en Países Bajos o Australia.

Tras su llegada a Medellín, uniformados de la DIJIN hicieron efectiva la captura de Juan Carlos Vacca Castillo y lo dejaron a disposición de la autoridad judicial competente para cumplir con su condena de 500 meses de prisión en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad.