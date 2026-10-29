Capturan a dos hombres que amenazaron con armas a varias personas en una riña en Bello, Antioquia

Sujetos capturados por amenazar con armas de fuego a varias personas en una riña de Bello. Foto: Policía Meval.

Bello, Antioquia

Dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, señalados de intimidar y amenazar con armas de fuego a varios ciudadanos durante una riña registrada en el barrio Madera.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que la central de radio de la Policía recibiera una alerta sobre una confrontación entre varias personas en este sector. Ante el llamado, uniformados de vigilancia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y evitar que escalara a hechos de mayor gravedad.

De acuerdo con el teniente coronel José Fernando Mazo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la información entregada por los afectados permitió identificar y ubicar a los presuntos responsables de 32 y 56 años.

“Tras recibir la alerta a través de la central de radio, nuestras patrullas llegaron al lugar y, con base en la información suministrada por los afectados, ubicaron a dos hombres. Durante el procedimiento de registro les fueron halladas dos armas de fuego y diecisiete cartuchos”, explicó el oficial.

Según el reporte de las autoridades, la rápida intervención policial permitió controlar la confrontación y reducir el riesgo para la integridad de las personas involucradas y de los demás habitantes del sector.

Capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Tras el procedimiento, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los detenidos deberán comparecer ante las autoridades judiciales en las audiencias preliminares, durante las cuales se definirá su situación jurídica.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que este operativo hace parte de las acciones de vigilancia y control adelantadas en los municipios del área metropolitana para prevenir hechos de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.