Grupo Argos recibirá cerca de $183 mil millones en dividendos extraordinarios de Odinsa

Medellín

El Grupo Argos, como accionista mayoritario de Odinsa, recibirá una distribución extraordinaria de dividendos por $183.108 millones, equivalente a $934 por acción.

Según este grupo económico, de esta manera se fortalece la liquidez y capacidad de asignar capital hacia las alternativas que ofrezcan mejores retornos para sus accionistas, incluida la recompra de acciones.

Decisión de la Asamblea de Accionistas

Esta determinación fue aprobada por la Asamblea de Accionistas de Odinsa, una distribución que se habilitó a partir de las recientes operaciones financieras ejecutadas en Pacífico 2 y Opain.

Esos movimientos económicos permitieron anticipar flujos de caja a Grupo Argos, en línea con el programa estratégico de esfuerzo de convergencia, conocido como Argos Convergence Effort, ACE 1.0.

Desde el Grupo Argos explicaron que “esta operación, sumada a la desinversión de los centros comerciales de Pactia, asegura flujos por $440.000 millones para este conglomerado en 2026.

Operaciones financieras de Opain y Pacífico 2

Durante las últimas semanas, Odinsa ejecutó operaciones financieras en estas dos líneas estratégicas, Opain y Pacífico 2, orientadas a optimizar la estructura financiera de estos activos, mejorar su rentabilidad y anticipar flujos de caja.

¿Qué es Odinsa?

Odinsa es una compañía filial del Grupo Argos, creada en 1992, para ejecutar proyectos de infraestructura a gran escala, principalmente en los sectores vial y aeroportuario.

El Grupo Argos es el dueño del 99,9 por ciento de Odinsa y por ello recibe esos recursos por los dividendos de manera extraordinaria, buscando fortalecer la posición de liquidez y ampliar la capacidad para asignar capital hacia las alternativas que ofrezcan mejores retornos para sus accionistas.

Desde este grupo económico insistieron en que se “busca acelerar la generación, captura y transferencia de valor y contribuir al cierre de la brecha entre el precio de mercado de sus acciones y el valor fundamental de la compañía”.

El objetivo del ACE 1.0

Felipe Aristizábal, Director Financiero del Grupo Argos, aclaró que “con ACE estamos convirtiendo las capacidades de nuestros negocios en mayor generación y transferencia de caja hacia Grupo Argos. Recibiremos cerca de $183.000 millones que asignaremos a las alternativas que ofrezcan mejores retornos para nuestros accionistas, manteniendo la disciplina y la flexibilidad para evaluar readquisiciones, oportunidades de crecimiento y un abanico de alternativas que generan valor”.

Esta distribución extraordinaria aprobada por Odinsa se pagará en dinero y en una sola cuota, durante 2026.

Posterior a esta distribución, Odinsa conservará aproximadamente $1,3 billones en reservas ocasionales para futuras distribuciones.