MinJusticia le respondió a Samper tras críticas al Gobierno: “Mida con la misma vara”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, le respondió al expresidente Ernesto Samper por las críticas que hizo al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, relacionadas con el estatuto antiterrorista y el manejo de la emergencia por el terremoto.

En su pronunciamiento, el ministro defendió las decisiones del Ejecutivo y le recordó al exmandatario la crisis política que enfrentó su administración por el proceso 8.000.

“Su Gobierno estuvo marcado por una de las mayores crisis políticas de nuestra historia reciente, el proceso 8.000, relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 1994 con dineros del narcotráfico”, afirmó Cancino.

El ministro también cuestionó las consecuencias que tuvo ese escándalo para la administración de Samper y su capacidad de ejecutar el programa de gobierno.

“¿Qué tanta imposibilidad para desarrollar su plan de trabajo y su programa de gobierno le causó? Ah, eso sí, lo que usted sí tuvo fue buen abogado”, señaló.

El abogado al que hace referencia Cancino es su padre, Antonio José Cancino, quien acompañó al expresidente durante ese proceso judicial.

Cancino aseguró que está dispuesto a debatir con Samper sobre las decisiones del Gobierno nacional, pero insistió en que los problemas estructurales del país no pueden atribuirse exclusivamente a una administración que lleva menos de 100 días.

“Este país necesita discusiones serias, con argumentos y con memoria. Pero lo que no podemos aceptar sin más es que pretenda pasarle al presidente la cuenta de cobro de todos los problemas que Colombia viene arrastrando desde hace décadas”, sostuvo.

El jefe de la cartera de Justicia también defendió el estatuto antiterrorista y planteó que su contenido debe discutirse a partir de sus disposiciones y garantías constitucionales.

“Combatir con firmeza a los violentos no significa desconocer los derechos humanos; por el contrario, este estatuto los blinda, los protege”, afirmó.

En su pronunciamiento, Cancino mencionó problemas como la extorsión, el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, el desplazamiento forzado y la violencia contra las comunidades. Según el ministro, la prioridad del Estado debe ser proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de los ciudadanos.

Finalmente, el funcionario aseguró que el Gobierno debe responder por sus decisiones y resultados, pero pidió que las críticas tengan en cuenta la dimensión de los problemas heredados.

“Critíquenos con toda la dureza que considere necesaria, para eso es la democracia, pero mida con la misma vara, reconozca la dimensión de los problemas heredados y permita que los resultados hablen”, concluyó.

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