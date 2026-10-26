Presidente De la Espriella anuncia ley de rescate económico y responde por recursos de Fondo Milagro

Siga EN VIVO la transmisión de la alocución del presidente Abelardo de la Espriella de este domingo 25 de octubre donde hará anuncios a los colombianos.

El presidente Abelardo de la Espriella en medio de su alocución hizo varios anuncios a los colombianos en los que ha venido trabajando, entre ellos habló de recortes presupuestales, Colombia Mayor y educación.

Presupuesto General de la Nación:

El mandatario inició hablando del Decreto del Presupuesto General de la Nación, dijo que en el trámite del presupuesto se cometió un error “una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara que no fue conciliado previamente y este impidió culminar su aprobación legislativa”, por este motivo se expidió el decreto 1599 de 2026 mediante el cual se estableció el presupuesto por un valor de 634,9 billones de pesos y aclaró que no quedó hundido.

Indicó que en la próxima semana presentarán la ley de “Rescate económico” con el objetivo de atender los desafíos presupuestales y fiscales del país.

Ajuste presupuestal:

El presidente dijo que desde la Presidencia de la República se ha dispuesto una reducción presupuestal de 267.000 millones de pesos, “el ajuste comienza en casa”, aseguró.

Dijo que también habrá ajustes en la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la UNGRD y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, entre otras.

“Hemos tomado decisiones sobre la contratación, 32 contratos de prestación de servicios han sido terminados, por un valor de 2.200 millones de pesos”, puntualizó.

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